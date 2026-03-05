⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и

Канадцы Кемп и Елизаров победили в парах на юниорском чемпионате мира.

Канадская спортивная пара Ава Рэй Кемп и Йонатан Елизаров выиграла юниорский чемпионат мира в Таллине. Чемпионат мира среди юниоров Таллин, Эстония Пары Итоговое положение 1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 167,90 2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 162,25 3. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 160,15 4. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 157,99 5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 149,99 6. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 146,83 7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 144,50 9. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 140,68 9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 139,91 10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 136,72 Произвольная программа 1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 105,68 2. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 103,20 3. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 101,25 4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 99,41 5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 92,03 6. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 91,25 7. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 90,73 8. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 88,64 9. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 88,49 10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 87,16 Короткая программа 1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 62,84 2. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 62,22 3. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 58,34 4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 57,96 5. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 56,95 6. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 56,74 7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,25 8. Анита Мапелли – Ноа Кесада Грау (Испания) – 51,48 9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 51,27 10. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 49,95 Полные результаты – здесь . Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине