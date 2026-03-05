45

⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и

Канадцы Кемп и Елизаров победили в парах на юниорском чемпионате мира.

Канадская спортивная пара Ава Рэй Кемп и Йонатан Елизаров выиграла юниорский чемпионат мира в Таллине.

Чемпионат мира среди юниоров

Таллин, Эстония

Пары

Итоговое положение

1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 167,90

2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 162,25

3. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 160,15

4. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 157,99

5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 149,99

6. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 146,83

7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 144,50

9. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 140,68

9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 139,91

10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 136,72

Произвольная программа

1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 105,68

2. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 103,20

3. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 101,25

4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 99,41

5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 92,03

6. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 91,25

7. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 90,73

8. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 88,64

9. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 88,49

10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 87,16

Короткая программа

1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 62,84

2. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 62,22

3. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 58,34

4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 57,96

5. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 56,95

6. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 56,74

7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,25

8. Анита Мапелли – Ноа Кесада Грау (Испания) – 51,48

9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 51,27

10. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 49,95

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине

В общем, судьи предусмотрительно дали двум канадским парам 4 балла форы перед китайцами, хотя последние были лучше. И что нам делать на этом западном празднике жизни?
Ответ Fremgol
В общем, судьи предусмотрительно дали двум канадским парам 4 балла форы перед китайцами, хотя последние были лучше. И что нам делать на этом западном празднике жизни?
Китайцы реально проигрывают компами.
Канадцев тащат, уже вторая пара с подкруткой на плечо получает большие гоэ. Судьи ничего не стесняются, мы где живем?
Н-да, ну и уровень. Двойные элементы в основном. Любая из наших восьми юниорских пар, выступавших сегодня в финале, выиграла бы здесь.
Уважаем всех, канадцы, помнится, традиционно хороши по скольжению и представлению, но, надо признать, без наших юниоров единственное интригующее в этом виде - четверная подкрутка в пп у китайской пары.
Ответ Mariaku
Уважаем всех, канадцы, помнится, традиционно хороши по скольжению и представлению, но, надо признать, без наших юниоров единственное интригующее в этом виде - четверная подкрутка в пп у китайской пары.
Меня вообще удивило, что набрали аж спортивных 18 пар. Для вида ФК , который считается чуть - ли не вымирающим - это хорошая тенденция. Отсутствие наших пар - это грустно
Посмотрела последнюю разминку. Остался только один вопрос - что это было?
Конечно, наше присутствие на таких соревнованиях никому не принесет радости.
Парад ошибок и падений, результаты ниже плинтуса - у победителей 167.90 в сумме, для сравнения у Шешелевой-Карнаухова 201.88
Канадские пары порадовали представлением! Яркая Жасмин в этой очень танцевальной программе - любимка вест сезон. Не уверена, что канадцев хватит на произвольную, там всё же китайцы должны взять своё, но сегодня у таких поклонников фирменного канадского скольжения, как я, праздник.
Ответ Mariaku
Канадские пары порадовали представлением! Яркая Жасмин в этой очень танцевальной программе - любимка вест сезон. Не уверена, что канадцев хватит на произвольную, там всё же китайцы должны взять своё, но сегодня у таких поклонников фирменного канадского скольжения, как я, праздник.
Скольжение в парах - качество нужное, но важнее чистые парные элементы.
Ответ Mariaku
Канадские пары порадовали представлением! Яркая Жасмин в этой очень танцевальной программе - любимка вест сезон. Не уверена, что канадцев хватит на произвольную, там всё же китайцы должны взять своё, но сегодня у таких поклонников фирменного канадского скольжения, как я, праздник.
Они очень не стабильные. У Кемп-Елизарова перспектив побольше.
Наших не пустят на международные старты, это очевидно. Сейчас им такая малина, зачем ее лишаться?
Да, китайцев подвинули хорошо так... Только сейчас обратила внимание, ИСУшный логотип по цветам чисто ОЗОН)
