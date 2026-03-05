⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
Канадская спортивная пара Ава Рэй Кемп и Йонатан Елизаров выиграла юниорский чемпионат мира в Таллине.
Чемпионат мира среди юниоров
Таллин, Эстония
Пары
Итоговое положение
1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 167,90
2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 162,25
3. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 160,15
4. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 157,99
5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 149,99
6. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 146,83
7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 144,50
9. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 140,68
9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 139,91
10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 136,72
Произвольная программа
1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 105,68
2. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 103,20
3. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 101,25
4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 99,41
5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 92,03
6. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 91,25
7. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 90,73
8. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 88,64
9. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 88,49
10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 87,16
Короткая программа
1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 62,84
2. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 62,22
3. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 58,34
4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 57,96
5. Ханна Эррера – Иван Хобта (Украина) – 56,95
6. Чэнь Юйсуань – Дун Иньбо (Китай) – 56,74
7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,25
8. Анита Мапелли – Ноа Кесада Грау (Испания) – 51,48
9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 51,27
10. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегри (Франция) – 49,95
Полные результаты – здесь.
