⛸️ Финал Гран-при России. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Слуцкая и Гончаров – 3-и

Фефелова и Валов победили в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России.

5 марта дуэты показали произвольные танцы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержали Мария Фефелова и Артем Валов. Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации) Челябинск Танцы на льду Итоговое положение 1. Мария Фефелова – Артем Валов – 180,11 2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 175,81 3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 168,91 4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 166,54 5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 161,52 6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 161,07 7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 158,84 8. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 154,35 9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 154,26 Произвольный танец 1. Мария Фефелова – Артем Валов – 106,26 2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 104,75 3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 99,36 4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 97,82 5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 95,68 6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 92,28 7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 90,42 8. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 90,08 9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 88,26 Расписание финала Гран-при России в Челябинске