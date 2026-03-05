⛸️ Финал Гран-при России. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Слуцкая и Гончаров – 3-и
5 марта дуэты показали произвольные танцы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержали Мария Фефелова и Артем Валов.
Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)
Челябинск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мария Фефелова – Артем Валов – 180,11
2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 175,81
3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 168,91
4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 166,54
5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 161,52
6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 161,07
7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 158,84
8. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 154,35
9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 154,26
Произвольный танец
1. Мария Фефелова – Артем Валов – 106,26
2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 104,75
3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 99,36
4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 97,82
5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 95,68
6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 92,28
7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 90,42
8. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 90,08
9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 88,26
Какие чудесные взрослые дети! Красивые, талантливые, скоростные! и постановки классные!
Только бы катались дальше, а не распадались по любому поводу...
Браво!!!