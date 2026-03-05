70

⛸️ Финал Гран-при России. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Слуцкая и Гончаров – 3-и

Фефелова и Валов победили в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России.

5 марта дуэты показали произвольные танцы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержали Мария Фефелова и Артем Валов.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мария Фефелова – Артем Валов – 180,11

2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 175,81

3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 168,91

4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 166,54

5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 161,52

6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 161,07

7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 158,84

8. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 154,35

9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 154,26

Произвольный танец

1. Мария Фефелова – Артем Валов – 106,26

2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 104,75

3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 99,36

4. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 97,82

5. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 95,68

6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 92,28

7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 90,42

8. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 90,08

9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 88,26

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoСерия Гран-при России
Дмитрий Пекин
танцы на льду
Вениамин Башуров
Владислав Михайлов
logoсборная России
Иван Тельнов
Дмитрий Кашаев
Артем Валов
Мария Фефелова
Полина Пилипенко
Милана Жабина
Глеб Гончаров
Сергей Лагутов
Анна Билибина
Таисия Шепталина
Дарья Дрожжина
Варвара Слуцкая
Матвей Лысов
Зоя Пестова
Полина Тихонова
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слуцкая так безобразно исполнила твизлы и 3 уровень поставили, хоть дорожку 2 уровень ей. Бедный Гончаров ему приходится работать за двоих. Какая Слуцкая не гибкая, нескладная, не подходит она для танцев.
Ответ floret
Слуцкая так безобразно исполнила твизлы и 3 уровень поставили, хоть дорожку 2 уровень ей. Бедный Гончаров ему приходится работать за двоих. Какая Слуцкая не гибкая, нескладная, не подходит она для танцев.
Катаются с удовольствием, что еще надо.)
Ответ Fremgol
Катаются с удовольствием, что еще надо.)
Для удовольствия мамы они катаются...
Давно не смотрела юниорские танцы и внезапно получила огромное удовольствие.
Какие чудесные взрослые дети! Красивые, талантливые, скоростные! и постановки классные!
Только бы катались дальше, а не распадались по любому поводу...
Как Слуцкая обходит всё время ДТ, я не понимаю. Для меня они намного лучше
Мне одной показалось странноватым сочетание цветов в костюме партнерши? Ну и твизлы у Варвары всё же мне не нравятся.
Слуцкая - это самый дичайший блат в современных танцах на льду. Точка!
Ответ gold-for-zagitova
Слуцкая - это самый дичайший блат в современных танцах на льду. Точка!
Ну есть и самый и самый, которая за грузию танцует.
Обожаю танцоров Жуков!!!
Браво!!!
Ничего не понимаю в танцах, но кажется, что все, кто под Варварой, были лучше. Хотя по математике те, кто сорвали твизлы, должны быть ниже.
Нравится мне смотреть на Полину: высокая, стройная, элегантная, эмоциональная. Прокатили чисто, программа интересная, поддержки красивые. Никак не пойму , чем они после КП хуже аж на 5 баллов Слуцкой с косячными твизлами?
Ответ Elenavasilevna
Нравится мне смотреть на Полину: высокая, стройная, элегантная, эмоциональная. Прокатили чисто, программа интересная, поддержки красивые. Никак не пойму , чем они после КП хуже аж на 5 баллов Слуцкой с косячными твизлами?
Полностью согласна, Слуцкую вообще не наказали, затащили в тройку.
Машу и Артёма с классной ПОБЕДОЙ! Так держать!
Маша и Артём прекрасны! Классный прокат, они уже сейчас наше будущее в танцах.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Финал Гран-при России. КМС. Фефелова и Валов лидируют после ритм-танца, Пестова и Лагутов – 2-е, Слуцкая и Гончаров – 3-и
4 марта, 15:12
Костылева, Дзепка, Лазарев, Федотов – в предварительном списке участников финала Гран-при России среди юниоров, Базылюк отсутствует
24 февраля, 15:28
⚡ Первенство России. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Малеина и Самохин – 3-и
7 февраля, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
16 минут назад
Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
сегодня, 08:41
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков представят произвольные программы
сегодня, 07:01
Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
сегодня, 06:35
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
сегодня, 06:28Фото
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
вчера, 20:47
Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
вчера, 17:24
Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе
вчера, 17:10
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
вчера, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
вчера, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
вчера, 11:58
Герман Ленков: «Бывает, что Семененко подсказывает что-то на тренировках. Со старшими ребятами играем в прыжки – кто лучше сделает»
6 марта, 13:29
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
5 марта, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
5 марта, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
5 марта, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
5 марта, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
5 марта, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Рекомендуем