Гуменник рассказал, что на Олимпиаде его поддержал теннисист Бублик: «Нашел меня через общих друзей, написал в соцсетях»

Гуменник рассказал, что во время Олимпиады с ним связался теннисист Бублик.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что во время Олимпиады-2026 его поддержал казахстанский теннисист Александр Бублик.

– Очень широкая реакция от публики последовала на результаты, многие болельщики и эксперты активно спорили, справедливы ли результаты, засудили тебя или нет, выпускали видеоразборы… Попадалось ли это тебе?

– Мне попадались просто слова поддержки от болельщиков, от спортсменов. Мне писал Александр Бублик...

– Теннисист Александр Бублик?

– Да, я ему долго не отвечал, потому что потерял его сообщение, ха-ха. Но он все равно связался со мной, через общих друзей нашел. В итоге и в телеграме мне написал, и в других соцсетях...

– В начале цикла на вопрос, сталкивался ли ты с хейтерами, ты ответил, что ни разу не было, чтобы тебе кто-то написал что-то плохое. Прошло несколько лет, изменилась ли ситуация? Возможно, в олимпийском сезоне.

– Честно говоря, чтобы найти хейт, нужно было его поискать, ха-ха. Я понял, где его можно найти, и больше с ним не сталкивался. Мне лично сообщения пишут только с поддержкой, с пожеланиями удачи, по-доброму. У меня классные фан-группы, где только позитив, там слежу за новостями о себе и с хейтом, с негативом не сталкиваюсь, – сказал Гуменник. 

