Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев лидирует после короткой программы, Лукин – 2-й, Самбуев – 3-й, Арсений Федотов – 6-й

Фигурист Лазарев выиграл короткую программу в финале юниорского Гран-при России.

Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Юноши

Короткая программа

1. Лев Лазарев – 85,36

2. Марк Лукин – 81,15

3. Алдар Самбуев – 78,64

4. Макар Солодников – 78,61

5. Герман Ленков – 78,05

6. Арсений Федотов – 77,66

7. Ильяс Халиуллин – 77,36

8. Александр Семков – 77,30

9. Артем Федотов – 76,44

10. Илья Мальков – 75,35

11. Глеб Ковтун – 70,84

12. Роман Хамзин – 67,38

Расписание финала Гран-при России в Челябинске