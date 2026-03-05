Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев лидирует после короткой программы, Лукин – 2-й, Самбуев – 3-й, Арсений Федотов – 6-й
Фигурист Лазарев выиграл короткую программу в финале юниорского Гран-при России.
Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.
Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)
Челябинск
Юноши
Короткая программа
1. Лев Лазарев – 85,36
2. Марк Лукин – 81,15
3. Алдар Самбуев – 78,64
4. Макар Солодников – 78,61
5. Герман Ленков – 78,05
6. Арсений Федотов – 77,66
7. Ильяс Халиуллин – 77,36
8. Александр Семков – 77,30
9. Артем Федотов – 76,44
10. Илья Мальков – 75,35
11. Глеб Ковтун – 70,84
12. Роман Хамзин – 67,38
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
362 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да, был сбой.((
Имхо.
Всегда, когда катает Арсений, жалею об одном.
В сезоне всего две программы, всего.
Очень бы хотелось видеть этого прекрасного юношу в разных образах, очень.
Он в каждой своей программе удивляет меня, одарённый парнишка.
Пластика есть у Льва, хореография.
Да вообще всё есть