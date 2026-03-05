362

Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев лидирует после короткой программы, Лукин – 2-й, Самбуев – 3-й, Арсений Федотов – 6-й

Фигурист Лазарев выиграл короткую программу в финале юниорского Гран-при России.

Лев Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Юноши

Короткая программа

1. Лев Лазарев – 85,36

2. Марк Лукин – 81,15

3. Алдар Самбуев – 78,64

4. Макар Солодников – 78,61

5. Герман Ленков – 78,05

6. Арсений Федотов – 77,66

7. Ильяс Халиуллин – 77,36

8. Александр Семков – 77,30

9. Артем Федотов – 76,44

10. Илья Мальков – 75,35

11. Глеб Ковтун – 70,84

12. Роман Хамзин – 67,38

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Прям так и хочется спросить судеек - а што такое то? зачем порезали компы Арсу? Помешало падение? А вот на Петровой, упавшей и вообще еле отковырявшей свою КП, ничего никому не помешало разглядеть впечатляющую "компоненоность"
Ответ garovatat
Прям так и хочется спросить судеек - а што такое то? зачем порезали компы Арсу? Помешало падение? А вот на Петровой, упавшей и вообще еле отковырявшей свою КП, ничего никому не помешало разглядеть впечатляющую "компоненоность"
да уж, либо всем резать, либо никому. тем более, у Арсения никуда экспрессия и живопись из проката не пропали даже после того, как он так нелепо упал. ведь явно был ошарашен, но моментально собрался и не потерял нерва программы
Ответ garovatat
Прям так и хочется спросить судеек - а што такое то? зачем порезали компы Арсу? Помешало падение? А вот на Петровой, упавшей и вообще еле отковырявшей свою КП, ничего никому не помешало разглядеть впечатляющую "компоненоность"
У него с чистыми прокатами компы-то ниже Льва, поэтому здесь можно даже не обращать внимания 😁 Каждое соревнование об одном и том же приходится обсуждать))
Обидное падение, но как же размашисто и экспрессивно катается Арсений, хочется видеть каждое его движение! Желаю сделать все свое в ПП!
Ответ kate_ko
Обидное падение, но как же размашисто и экспрессивно катается Арсений, хочется видеть каждое его движение! Желаю сделать все свое в ПП!
У меня создалось полное ощущение что отпустил, решил типа а, легкотня, не отдал должного внимания ритту)) Прям так полетел после трикселя своего шикарного, который у него лучше Лазаревского, но отгоин ниже, пусть и на копейки. Тоже желаю Арсу сделать все свое в ПП и порадовать себя, Дудакова и нас конечно красивым мощным прокатом!
Арсений, это прекрасно!
Да, был сбой.((
Имхо.
Всегда, когда катает Арсений, жалею об одном.

В сезоне всего две программы, всего.

Очень бы хотелось видеть этого прекрасного юношу в разных образах, очень.

Он в каждой своей программе удивляет меня, одарённый парнишка.
Дудаков молодец, поддержал
Федотов возмужал конечно. То что упал обидно но ничего всё ещё будет. По второй оценки он на порядок лучше смотрится сючем Лазарев.
Когда уже Васю отправят туда, откуда он пришёл. С таким удовлетворение вещал на разминке, как Лев обогнал Арсения на Первенстве аж на 20 баллов, упивался, пока Аня резко его не остановила, что Арсений вообще то не на свой максимум откатал и как он прибавил в прыжках. после периода спада.
Ответ Дарника
Когда уже Васю отправят туда, откуда он пришёл. С таким удовлетворение вещал на разминке, как Лев обогнал Арсения на Первенстве аж на 20 баллов, упивался, пока Аня резко его не остановила, что Арсений вообще то не на свой максимум откатал и как он прибавил в прыжках. после периода спада.
И ещё кто ему пишет эти дебильные подводки? Прям бешусь от этого словесного бессмысленного недержания (по... са).
Ответ Просто любительфк
И ещё кто ему пишет эти дебильные подводки? Прям бешусь от этого словесного бессмысленного недержания (по... са).
Нейросеть, очевидно.
Лева взрослеет… но не теряет свои преимущества… Но хорошего постановщика парню явно не хватает… Эти детсадовские «подпрыжки» в полуприсяди в начале программы просто кровь из глаз…и извините «девчачьи» махи руками на повзрослевшем и возмужавшем молодом парне смотрятся как детские шортики на старшекласснике… У Самбуева мужская харизма в программе движениях прет… я уж не говорю о Арсении Федотове… Поставьте парню взрослую МУЖСКУЮ программу! А то все под «птичку» или «кораблик на волнах качающийся» образ делается
Ответ Cler
Лева взрослеет… но не теряет свои преимущества… Но хорошего постановщика парню явно не хватает… Эти детсадовские «подпрыжки» в полуприсяди в начале программы просто кровь из глаз…и извините «девчачьи» махи руками на повзрослевшем и возмужавшем молодом парне смотрятся как детские шортики на старшекласснике… У Самбуева мужская харизма в программе движениях прет… я уж не говорю о Арсении Федотове… Поставьте парню взрослую МУЖСКУЮ программу! А то все под «птичку» или «кораблик на волнах качающийся» образ делается
Отличная программа у Федотова
Ответ Cler
Лева взрослеет… но не теряет свои преимущества… Но хорошего постановщика парню явно не хватает… Эти детсадовские «подпрыжки» в полуприсяди в начале программы просто кровь из глаз…и извините «девчачьи» махи руками на повзрослевшем и возмужавшем молодом парне смотрятся как детские шортики на старшекласснике… У Самбуева мужская харизма в программе движениях прет… я уж не говорю о Арсении Федотове… Поставьте парню взрослую МУЖСКУЮ программу! А то все под «птичку» или «кораблик на волнах качающийся» образ делается
Согласна с Вами насчет Льва. Ну очень детское катание у него, только прыгает хорошо.
Прикольно
Пластика есть у Льва, хореография.
Да вообще всё есть
Ответ Defender64
Прикольно Пластика есть у Льва, хореография. Да вообще всё есть
пластика?))) Где?) ну вот где блин у него пластика!? нет от слова совсем. То что он чуть-чуть размягчил свою кондовую деревянность - это еще не пластика. Ему до пластики еще трудится и трудится у станка в силу своих данных
Арсений заматерел, мышечный корпус, «сажень» в плечах… катается так что девочки должны просто пищать от мужской харизмы парня💪… Каждая программа у него- маленький этюд-история. Эй парень! Начинай завтра с нового листа- встал зарядился и просто … возьми свое место на льду!
Ответ Cler
Арсений заматерел, мышечный корпус, «сажень» в плечах… катается так что девочки должны просто пищать от мужской харизмы парня💪… Каждая программа у него- маленький этюд-история. Эй парень! Начинай завтра с нового листа- встал зарядился и просто … возьми свое место на льду!
А меня как раз пугает появившаяся сажень в плечах. Арсений растет вширь. Не придется ли ему через пару лет бороться с лишним весом?
Ответ Валентина Королёва_1116383043
А меня как раз пугает появившаяся сажень в плечах. Арсений растет вширь. Не придется ли ему через пару лет бороться с лишним весом?
у меня тоже немножко есть ощущение, что Арс не будет худышом, ну ничего страшного, большинству нравится силовое, мощное катание Адама Фа, у Арса что-то подобное, как по мне, намечается. главное, чтобы он сейчас не сдавался - все остальное преодолимо!
Лёва красавец, в скольжении прибавил заметно
Рекомендуем