«Кто-то гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте так». Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту

Лью рассказала, как столкнулась с преследованием при выходе из аэропорта.

Американская фигуристка Алиса Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту.

«Я приземляюсь в аэропорту, а у выхода меня ждет толпа с камерами и просьбами дать автограф. Все вторгаются в мое личное пространство. Кто-то даже гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте со мной так», – написала фигуристка в сторис. 

На Олимпиаде-2026 Лью стала победительницей командного и личного турниров. 

Ответ Fair_play
Кузнецов
Овечкин
Ох, Алиса, нету на тебя Лизы Туктамышевой. Она бы тебе объяснила, что это твоя работа и надо уметь держать лицо
Ответ Manyasha
Ох, Алиса, нету на тебя Лизы Туктамышевой. Она бы тебе объяснила, что это твоя работа и надо уметь держать лицо
Комментарий скрыт
Ответ Manyasha
Ох, Алиса, нету на тебя Лизы Туктамышевой. Она бы тебе объяснила, что это твоя работа и надо уметь держать лицо
Тукта только на соотечественников может наезжать, перед иностранцами она лебезит
А разве не "ради публики" она каталась? Щас опять в депрессию уйдет на 3 года, из-за того, что ее заставляют делать не то, что она любит. В МакДак просто так теперь не зайдешь за булками, дорогая.
Ответ Lennuci
А разве не "ради публики" она каталась? Щас опять в депрессию уйдет на 3 года, из-за того, что ее заставляют делать не то, что она любит. В МакДак просто так теперь не зайдешь за булками, дорогая.
Таблетки не дадут.
А куда позитив то делся?
Ответ unknownman
А куда позитив то делся?
Не может к врачу попасть чтобы на таблетки счастья рецепт дали
+7 млн. подписчиков и удивляется, что ее кто то в аэропорту встречает)
Странное поведение, и насквозь фальшивое
Ответ nina1212
+7 млн. подписчиков и удивляется, что ее кто то в аэропорту встречает) Странное поведение, и насквозь фальшивое
Паническая атака человека с СДВГ.
Ответ Margarett
Паническая атака человека с СДВГ.
Параноя.
Это обратная сторона медийности.
А чего она ждала после золота ОИ?) Радуйся, что популярна - монетизируй, пока есть такая возможность) Придётся не только грести бабло лопатой на рекламе и ходить по шоу - придётся и фанатам время уделять и журналистам. Наверняка и сталкеры появились уже.
Ответ Александр Иванов
А чего она ждала после золота ОИ?) Радуйся, что популярна - монетизируй, пока есть такая возможность) Придётся не только грести бабло лопатой на рекламе и ходить по шоу - придётся и фанатам время уделять и журналистам. Наверняка и сталкеры появились уже.
И вы типа считаете это нормально? Поведение сталкеров? И она должна радоваться этому еще?
Ответ Внешнее ребро
И вы типа считаете это нормально? Поведение сталкеров? И она должна радоваться этому еще?
Комментарий скрыт
Таблетки, наверное, кончились.
Ответ Тотли Тауэрс
Таблетки, наверное, кончились.
вот первая мысль. И началась тревожность)
Ответ Тотли Тауэрс
Таблетки, наверное, кончились.
Точно! А то прямо такая счастливая, позитивная, не то что "какие-то там русские фигуристки" 🤣
Так кайфуем просто и все
