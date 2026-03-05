«Кто-то гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте так». Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту

Лью рассказала, как столкнулась с преследованием при выходе из аэропорта.

Американская фигуристка Алиса Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту.

«Я приземляюсь в аэропорту, а у выхода меня ждет толпа с камерами и просьбами дать автограф. Все вторгаются в мое личное пространство. Кто-то даже гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте со мной так», – написала фигуристка в сторис.

На Олимпиаде-2026 Лью стала победительницей командного и личного турниров.

