«Кто-то гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте так». Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту
Лью рассказала, как столкнулась с преследованием при выходе из аэропорта.
Американская фигуристка Алиса Лью пожаловалась на поведение фанатов в аэропорту.
«Я приземляюсь в аэропорту, а у выхода меня ждет толпа с камерами и просьбами дать автограф. Все вторгаются в мое личное пространство. Кто-то даже гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте со мной так», – написала фигуристка в сторис.
На Олимпиаде-2026 Лью стала победительницей командного и личного турниров.
