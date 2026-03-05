26

Гуменник об Олимпиаде: «Единственное, о чем жалею – это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3»

Гуменник об Олимпиаде: жалею только о каскаде в короткой программе.

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что жалеет о том, что в короткой программе на Олимпиаде-2026 сделал каскад из четверного и двойного прыжков. 

Гуменник занял на Играх в Италии 6-е место.

– Оглядываясь назад на результат, на все то, что произошло на Олимпиаде, ты бы ничего не поменял? Возможно, моменты настроя, что-то в прыжках, в контенте?

– Еще перед выходом на лед задал себе такой вопрос и понял, что нет – в подготовке я сделал все, что мог, ничего изменить бы не хотел. Эта мысль меня успокоила – все равно я выложился на максимум, подготовился идеально, чтобы показать все, на что я готов.

Сейчас единственное, о чем я, может быть, жалею – это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3. Возможно, если бы я сделал 4-3, это бы добавило мне баллов.

Но тогда я еще не понимал, как тело отреагирует на адреналин и стресс, я не знал, какую реакцию ждать на первом прыжке. Когда уже выехал, понял, что все, в принципе, в порядке, однако был немного ошарашен, когда заходил на самый первый прыжок. Но сейчас, зная, как перестраивается тело, какая реакция у мозга на олимпийский адреналин, я думаю, смог бы сделать этот каскад чище.

– Именно это, наверное, и есть олимпийский опыт, который потом ведет дальше спортсмена по карьере.

– Надеюсь, дальше он мне поможет и на обычных стартах, и на серьезных и страшных соревнованиях, где сильно волнуешься и это может помешать. Кажется, после Олимпиады к этому всему будешь легче относиться.

– К самой Олимпиаде ты готовил набор из пяти четверных прыжков в произвольной. Столько же к ОИ в Пекине готовила Александра Трусова – и было много споров, нужны ли ей эти пять квадов. Для тебя сама «пятиквадка» и сложность контента – это цель или средство достижения цели?

– Тут странно сравнивать женское и мужское фигурное катание, для мужского фигурного катания «пятиквадка» – это не что-то такое сильно выдающееся. Чтобы конкурировать на уровне, все-таки нужно порядочное количество четверных выехать.

Я делал их вполне стабильно, для меня это не было большим риском. Если убирать один четверной, то риск сильно не падает, а количество потенциальных баллов падает, так что это был оптимальный вариант, – сказал Гуменник.

Как там Гуменник перед финалом Гран-при: общение с Малининым, прогулки по Милану, «Ледниковый период»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoОлимпиада-2026
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В очередной раз хочется отметить нервы, характер и самообладание Петра.
Без опыта крупных международных соревнований, таких как ФГП, ЧМ, ОИ ("спасибо" ISU), в первой разминке с первым стартовым номером, на стрессе, сделал старшие четверные и все непрыжковые четвертого уровня. Да, был "немного ошарашен" (это он, скорее всего, еще мягко высказался) и перестраховался с первым каскадом. Но в таких условиях это, пожалуй, наименьшая из жертв.
Ответ MockingBird
В очередной раз хочется отметить нервы, характер и самообладание Петра. Без опыта крупных международных соревнований, таких как ФГП, ЧМ, ОИ ("спасибо" ISU), в первой разминке с первым стартовым номером, на стрессе, сделал старшие четверные и все непрыжковые четвертого уровня. Да, был "немного ошарашен" (это он, скорее всего, еще мягко высказался) и перестраховался с первым каскадом. Но в таких условиях это, пожалуй, наименьшая из жертв.
Еще и с лопнутым шнурком даже бровью не повел
Когда Петя откатал свою ПП, я сразу подумала, ч о независимо от результата, он сделал все, что мог. Ему не за что себя винить.
Молодец! Для меня он - как минимум призер этих ОИ.
Ну сделал бы 4-3 в кп - стояли бы q потом в пп не на 3 прыжках, а на 5. В самом лучшем случае был бы 4й. Хотели бы дать ему медаль - дали бы, там и с 4-2 можно было на пьедестал спокойно заехать, если бы гое и компы хотя бы более-менее нормально давали. Пете не за что себя винить, он и так на все деньги откатал, единственный в пп с чистой пятиквадкой без степаутов
Глядя на судейство, не важно 4-2 там или 4-3. Для себя это может и обидно, но на результат не повлияло бы. Выступил очень достойно, вопросов вообще никаких нет. Позор, что такое выступление было обесценено судьями и нытиком Ягудиным.
Да дело не в этой помарке, сделал бы чисто, еще б где недокрут придумали.
Петя сделал все что мог, спасибо ему
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Да дело не в этой помарке, сделал бы чисто, еще б где недокрут придумали. Петя сделал все что мог, спасибо ему
Вам человек прямым текстом говорит что не сделал то что мог сделать ... не надо смешивать то что наши выступали в неравных условиях и то что они по факту показали - это все приводит к финальном результату на табло
Родителям - мое восхищение! Они вырастили отличного парня - спокойного, выдержанного, умеющего отпускать ситуацию и брать себя в руки. Может, отчасти это, конечно, врожденное, просто такой характер, но, думаю, тут и заслуга хорошего воспитания.
Для меня лично Петр - чемпион этих олимпийских игр. И тот, ради кого я вдруг начала смотреть ФК:))
да, эта та самая тонкая грань в спорте ... 4-2 :(
Не надо жалеть, Петя, ты сделал все, что мог. Могло быть еще хуже. Ключевой момент - не знал, как поведет себя тело и менталка. Да и не мог знать заранее. Другие, походу, тоже не знали, и риск ни у кого не оправдался. Это по факту были первые серьезные международные соревнования - и сразу в таком уровне. Без рейтинга, в стрессе, без своей музыки...Прекрасно откатанная произвольная.
Но, спортсмен редко бывает доволен своим результатом, так что это нормально. Главное - что это зарядило на дальнейшие успехи, а не демотивировало.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену (РИА Новости)
17 минут назад
Путин поздравил Мишина с 85-летием: «Благодаря таланту, трудолюбию, сильному характеру вы стали настоящей легендой фигурного катания»
сегодня, 08:41
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков представят произвольные программы
сегодня, 07:01
Татьяна Тарасова: «Мишин – выдающийся тренер мирового уровня, дай бог, чтобы его состояние позволило ему работать еще много лет»
сегодня, 06:35
У Ильиных и Полунина родился четвертый ребенок. Девочку назвали Руна
сегодня, 06:28Фото
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Итальянские фигуристы Гиньяр и Фаббри продолжат спортивную карьеру
вчера, 20:47
Шимада в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров
вчера, 17:24
Гуменник выступит во всех ледовых шоу в рамках весеннего тура команды Тутберидзе
вчера, 17:10
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Ока – 3-я
вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
вчера, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
вчера, 12:30
Вероника Яметова: «Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, у меня все получится»
вчера, 11:58
Герман Ленков: «Бывает, что Семененко подсказывает что-то на тренировках. Со старшими ребятами играем в прыжки – кто лучше сделает»
6 марта, 13:29
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
5 марта, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
5 марта, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
5 марта, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
5 марта, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
5 марта, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Рекомендуем