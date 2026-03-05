Гуменник об Олимпиаде: «Единственное, о чем жалею – это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3»

Гуменник об Олимпиаде: жалею только о каскаде в короткой программе.

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что жалеет о том, что в короткой программе на Олимпиаде-2026 сделал каскад из четверного и двойного прыжков.

Гуменник занял на Играх в Италии 6-е место.

– Оглядываясь назад на результат, на все то, что произошло на Олимпиаде, ты бы ничего не поменял? Возможно, моменты настроя, что-то в прыжках, в контенте?

– Еще перед выходом на лед задал себе такой вопрос и понял, что нет – в подготовке я сделал все, что мог, ничего изменить бы не хотел. Эта мысль меня успокоила – все равно я выложился на максимум, подготовился идеально, чтобы показать все, на что я готов.

Сейчас единственное, о чем я, может быть, жалею – это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3. Возможно, если бы я сделал 4-3, это бы добавило мне баллов.

Но тогда я еще не понимал, как тело отреагирует на адреналин и стресс, я не знал, какую реакцию ждать на первом прыжке. Когда уже выехал, понял, что все, в принципе, в порядке, однако был немного ошарашен, когда заходил на самый первый прыжок. Но сейчас, зная, как перестраивается тело, какая реакция у мозга на олимпийский адреналин, я думаю, смог бы сделать этот каскад чище.

– Именно это, наверное, и есть олимпийский опыт, который потом ведет дальше спортсмена по карьере.

– Надеюсь, дальше он мне поможет и на обычных стартах, и на серьезных и страшных соревнованиях, где сильно волнуешься и это может помешать. Кажется, после Олимпиады к этому всему будешь легче относиться.

– К самой Олимпиаде ты готовил набор из пяти четверных прыжков в произвольной. Столько же к ОИ в Пекине готовила Александра Трусова – и было много споров, нужны ли ей эти пять квадов. Для тебя сама «пятиквадка» и сложность контента – это цель или средство достижения цели?

– Тут странно сравнивать женское и мужское фигурное катание, для мужского фигурного катания «пятиквадка» – это не что-то такое сильно выдающееся. Чтобы конкурировать на уровне, все-таки нужно порядочное количество четверных выехать.

Я делал их вполне стабильно, для меня это не было большим риском. Если убирать один четверной, то риск сильно не падает, а количество потенциальных баллов падает, так что это был оптимальный вариант, – сказал Гуменник.

Как там Гуменник перед финалом Гран-при: общение с Малининым, прогулки по Милану, «Ледниковый период»