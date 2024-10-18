Камила Валиева посетила Неделю высокой моды в спорте на ВДНХ

Фигуристка Камила Валиева посетила Неделю высокой моды в спорте.

Мероприятие проходит на ВДНХ в Москве с 17 по 18 октября.

«Если вы увлекаетесь модой, спортом и современным искусством, то это мероприятие станет идеальной площадкой для получения новых знаний и крутых знакомств!

Заряд вдохновения и позитивных эмоций вам обеспечен!» – написала Валиева в своем телеграм-канале, опубликовав фото.

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