София Захарова рассказала о травме ноги: «Сейчас прохожу курс реабилитации, постепенно восстанавливаюсь на льду»

Фигуристка София Захарова рассказала, почему не участвует в соревнованиях.

«Друзья, всем доброго вечера! Считаю, что мне пора рассказать, почему я не участвую в соревнованиях на данный момент.

Вернемся к Спартакиаде, тогда я выступала с травмой, и по приезде из Магнитогорска мне пришлось просидеть 3 месяца без каких-либо физических нагрузок. К апрелю я вылечилась, постепенно начала восстанавливаться.

Поехала в июле на сборы и, к сожалению, после сборов нога вновь начала меня беспокоить. Снова травма, но другого характера, поэтому пришлось вновь исключить физическую нагрузку на 2 месяца.

Сейчас я прохожу курс реабилитации, постепенно восстанавливаюсь на льду, привожу себя в порядок и возвращаюсь в прежний режим.

Мне очень приятно, что многие из вас переживают за меня! Спасибо за вашу поддержку! Всех люблю, берегите себя!» – написала Захарова.