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Дарья Садкова: «Работаю над тройным акселем, и очень хотелось бы его в сезоне показать, но его сначала нужно еще прыгнуть»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о работе над тройным акселем.

Садкова выиграла чемпионат Москвы с результатом 206,61 балла.

– Довольна четверным тулупом, рада, что он получился, но, конечно, за ошибки, которые последовали после четверного, мне, так скажем, откровенно стыдно, потому что для спортсменов моего уровня это уже неприемлемо, но буду работать. Сам факт, что я пробовала, я этим довольна, это первые соревнования, сейчас даже есть определенный спортивный азарт, уже жду следующих соревнований, чтобы показать лучшие прокаты.

В конце проката пошла кровь из носа, сейчас все хорошо, в этом нет ничего страшного, это довольно обычная ситуация для меня, потому что с детства слабые сосуды, и иногда они лопаются, поэтому течёт кровь периодически. На стартах это, конечно, первый раз, но ничего страшного, быстро остановилось.

– Работаете ли над другими прыжками ультра‑си?

– Сейчас еще работаю над тройным акселем, и очень хотелось бы его в сезоне показать, но его сначала нужно еще прыгнуть. В какой‑то момент я его прыгала в конце сезона, по‑моему, 2022/23, когда я по юниорам каталась, весной тогда у меня получился тройной аксель. Но для меня это достаточно сложный прыжок, его очень сложно мне почувствовать, но работаю сейчас над ним.

– Сколько элементов ультра‑си хотела бы вставлять в программы в конце сезона?

– На пике в идеале для меня это, наверное, три элемента ультра‑си было бы, два четверных тулупа и тройной аксель. Два четверных тулупа – это точно, сейчас один был, дальше буду работать над тем, чтобы собирать два в программе, – сказала Садкова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
женское катание
Дарья Садкова
Чемпионат Москвы
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