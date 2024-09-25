  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Марк Кондратюк: «При написании картин придерживаюсь своего выбранного стиля. Даже на сборы возил с собой холсты, маркеры, скотчи»
6

Марк Кондратюк: «При написании картин придерживаюсь своего выбранного стиля. Даже на сборы возил с собой холсты, маркеры, скотчи»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, продолжает ли писать картины.

– В конце сезона на турнире шоу-программ ты предстал в образе художника, что фактически твое второе я. Продолжаешь ли писать картины и не поменял ли твой стиль?

– Пейзажистом точно не стал. Но пишу я не так и не то, что показал на «Русском вызове». Там это был всплеск эмоций и часть театрального действа. При написании картин я придерживаюсь своего выбранного стиля. Даже на сборы возил с собой холсты, маркеры, скотчи... Чтобы все это уместить, брал два чемодана вместо одного.

В номере скотчем клеил холсты к стене – получался такой «произвольный» мольберт. В Казахстане у меня был уютный балкончик, по периметру которого висело около десяти холстов. Когда было время, я подходил к каждому, что-то дорисовывал. Шел на тренировку, возвращался вечером и опять рисовал. Так постепенно картины обрастали новыми деталями и элементами.

– Ты творческий человек – художник, и фигурное катание, то, чем занимаешься, можно назвать искусством. С другой стороны, ты учишься на экономическом факультете московского вуза. Как это сочетается в тебе? Ведь бытует мнение, что творческие личности – «не от мира сего», а прагматикам чуждо возвышенное?

–- Я такой, какой есть. В чем-то прагматик. Много всего записываю, структурирую, у меня десятки записей, заметок с различной информацией относительно планов и дел. С другой стороны, я человек творческий, свободно относящийся ко многим вещам. И это как-то уживается во мне. Сложности возникают тогда, когда сталкиваюсь с чем-то новым, и мне нужно время, чтобы понять, как я к этому относиться, прагматично или творчески.

– Наверное, это и создает гармонию, потому что различия часто дополняют друг друга.

– Отчасти, да. Мне кажется, чем сложнее человек, тем он интереснее. Я имею в виду, сложнее в плане внутреннего наполнения. Такие люди порой сложны в общении, с ними непросто контактировать, но я вижу и чувствую в них глубину и этим они мне интересны. И неважно, чем эти люди занимаются, будь то искусствоведы, нумизматы, юристы, спортсмены, кто угодно, люди самых разных профессий. Мне интересно быть с ними рядом, потому что у людей глубоких, внутренне наполненных всегда можно что-то почерпнуть, – сказал Кондратюк.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
мужское катание
logoМарк Кондратюк
Открытый турнир по шоу-программам
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кондратюк о короткой под Bangarang: «В этой программе нет концептуальной идеи. Это, скорее, вызов, мол, смотрите: так тоже можно»
3сегодня, 16:37
Марк Кондратюк: «Я бы с удовольствием оказался вновь на международных турнирах. Но если их не будет, глобально моя жизнь не поменяется»
4сегодня, 16:19
Кондратюк выиграл турнир памяти Гринькова. Он сделал пять четверных прыжков и два тройных акселя в произвольной программе
70сегодня, 14:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Косторная удалила фото с капельницей, написав новый пост: «Болела сильно, но иду на поправку. Восстановительный период долгий»
30сегодня, 17:08
Кондратюк о короткой под Bangarang: «В этой программе нет концептуальной идеи. Это, скорее, вызов, мол, смотрите: так тоже можно»
3сегодня, 16:37
Турнир памяти Гринькова. Куликова победила, Чаплыгина – 2-я, Важнова – 3-я
25сегодня, 16:21
Марк Кондратюк: «Я бы с удовольствием оказался вновь на международных турнирах. Но если их не будет, глобально моя жизнь не поменяется»
4сегодня, 16:19
Трусова показала свою квартиру: «Я катаюсь на очень белом льду, и у меня было желание темного пространства, чтобы отдыхать»
47сегодня, 15:43Видео
Кондратюк выиграл турнир памяти Гринькова. Он сделал пять четверных прыжков и два тройных акселя в произвольной программе
70сегодня, 14:53
Дейв Лиз: «Авербух как хореограф любит эксплуатировать тему трагедии, и он всегда переходит границу вкуса и допустимости»
45сегодня, 14:47
Гейниш и Чигирев вошли в список участников Гран-при Франции
9сегодня, 14:36
Елена Костылева: «Я много‑много прыгала четверной лутц, у меня случилась травма. Только две недели назад вернулась»
18сегодня, 14:23
Елена Костылева: «Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Трусовой. Саша поддерживает меня всегда, я беру с нее пример»
21сегодня, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22