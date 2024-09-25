Марк Кондратюк: «При написании картин придерживаюсь своего выбранного стиля. Даже на сборы возил с собой холсты, маркеры, скотчи»
– В конце сезона на турнире шоу-программ ты предстал в образе художника, что фактически твое второе я. Продолжаешь ли писать картины и не поменял ли твой стиль?
– Пейзажистом точно не стал. Но пишу я не так и не то, что показал на «Русском вызове». Там это был всплеск эмоций и часть театрального действа. При написании картин я придерживаюсь своего выбранного стиля. Даже на сборы возил с собой холсты, маркеры, скотчи... Чтобы все это уместить, брал два чемодана вместо одного.
В номере скотчем клеил холсты к стене – получался такой «произвольный» мольберт. В Казахстане у меня был уютный балкончик, по периметру которого висело около десяти холстов. Когда было время, я подходил к каждому, что-то дорисовывал. Шел на тренировку, возвращался вечером и опять рисовал. Так постепенно картины обрастали новыми деталями и элементами.
– Ты творческий человек – художник, и фигурное катание, то, чем занимаешься, можно назвать искусством. С другой стороны, ты учишься на экономическом факультете московского вуза. Как это сочетается в тебе? Ведь бытует мнение, что творческие личности – «не от мира сего», а прагматикам чуждо возвышенное?
–- Я такой, какой есть. В чем-то прагматик. Много всего записываю, структурирую, у меня десятки записей, заметок с различной информацией относительно планов и дел. С другой стороны, я человек творческий, свободно относящийся ко многим вещам. И это как-то уживается во мне. Сложности возникают тогда, когда сталкиваюсь с чем-то новым, и мне нужно время, чтобы понять, как я к этому относиться, прагматично или творчески.
– Наверное, это и создает гармонию, потому что различия часто дополняют друг друга.
– Отчасти, да. Мне кажется, чем сложнее человек, тем он интереснее. Я имею в виду, сложнее в плане внутреннего наполнения. Такие люди порой сложны в общении, с ними непросто контактировать, но я вижу и чувствую в них глубину и этим они мне интересны. И неважно, чем эти люди занимаются, будь то искусствоведы, нумизматы, юристы, спортсмены, кто угодно, люди самых разных профессий. Мне интересно быть с ними рядом, потому что у людей глубоких, внутренне наполненных всегда можно что-то почерпнуть, – сказал Кондратюк.
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