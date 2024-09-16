Дмитрий Алиев: «Восстанавливаем здоровье и делаем работу над ошибками! Возвращаемся сильнее 💪❤️»
Дмитрий Алиев намерен сделать работу над ошибками после контрольных прокатов.
14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
«Друзья, наконец-то стартовал новый сезон. Я хочу сказать спасибо каждому из вас! Благодарю за вашу колоссальную поддержку и теплые отзывы о программах.
Восстанавливаем здоровье и делаем работу над ошибками! Возвращаемся сильнее 💪❤️ До встречи 🤩», – написал Алиев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Алиева
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