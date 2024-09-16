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Дмитрий Алиев: «Восстанавливаем здоровье и делаем работу над ошибками! Возвращаемся сильнее 💪❤️»

Дмитрий Алиев намерен сделать работу над ошибками после контрольных прокатов.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. 

«Друзья, наконец-то стартовал новый сезон. Я хочу сказать спасибо каждому из вас! Благодарю за вашу колоссальную поддержку и теплые отзывы о программах.

Восстанавливаем здоровье и делаем работу над ошибками! Возвращаемся сильнее 💪❤️ До встречи 🤩», – написал Алиев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Алиева
logoсборная России
мужское катание
logoДмитрий Алиев
logoконтрольные прокаты
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