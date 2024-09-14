Кондратюк о короткой программе: «Изначально была моя идея – взять дабстеп. Надеюсь, всем понравилось, я старался как мог»
Кондратюк дал интервью Максиму Транькову в эфире Первого канала.
– Как вы придумали взять эту психоделику?
– Изначально была моя идея – взять дабстеп, я озвучил, и дальше мы искали конкретную композицию. Поиски привели к тому, что все было отброшено, и выбрали самую первую.
Надеюсь, всем понравилось, я старался как мог.
– Значит ли это, что ты планируешь приехать в Санкт-Петербург на этап?
– Может, на рейв-фестиваль в Санкт-Петербург?
– Как каталось сегодня? Как ощущения?
– Все хорошо, нужно работать больше. Не знаю, как выглядела дорожка со стороны – надеюсь, неплохо...
– Она выглядела так, будто ты в экстазе бьешься.
– Ну-у-у, это приятно, наверное. На тренировках я делаю ее лучше, четче и законченнее.
– Если вынести дорожку за скобки, доволен прокатом?
– Скорее, доволен. Во всем есть над чем работать – и на прыжках была ошибках, вращение можно лучше. Но для старта сезона это достойное начало.
– Первые слова Светланы Владимировна Соколовской?
– Что-то положительное, я не помню, был в прострации чуть-чуть.
– Есть ли теперь соперник по танцам у Влада Дикиджи?
– Нет, ни в коем случае, он танцует лучше меня. Его не хватает, он очень сильный спортсмен, его не хватает, – сказал Кондратюк.
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