Мозалев об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно»
Мозалев и Самсонов поделились впечатлениями от открытой тренировки группы Тутберидзе.
Мероприятие прошло накануне в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Фигуристы показывали короткие и произвольные программы, а тренеры разбирали повторы на большом экране.
«Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно. Сейчас только начало сезона, самое тяжелое – это начать», – сказал Андрей Мозалев.
«Я катал произвольную программу единственный из мальчиков, мне было важно сделать первый элемент, дальше уже полегче каталось», – отметил Даниил Самсонов.
«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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