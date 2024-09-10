Мозалев об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно»

Мозалев и Самсонов поделились впечатлениями от открытой тренировки группы Тутберидзе.

Мероприятие прошло накануне в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Фигуристы показывали короткие и произвольные программы, а тренеры разбирали повторы на большом экране.

«Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно. Сейчас только начало сезона, самое тяжелое – это начать», – сказал Андрей Мозалев.

«Я катал произвольную программу единственный из мальчиков, мне было важно сделать первый элемент, дальше уже полегче каталось», – отметил Даниил Самсонов.

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч

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