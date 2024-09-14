Андрей Мозалев: «Технически к сезону готов хорошо. Думаю, усложнений не будет»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о готовности к новому сезону.

«Технически к сезону готов хорошо. Думаю, усложнений в сезоне не будет.

Как должен пройти сезон, чтоб я остался доволен? Тройка чемпионата России», – сказал Мозалев.