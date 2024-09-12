Новая произвольная программа Мишиной и Галлямова поставлена под песни Майкла Джексона

Тамара Москвина рассказала о новой произвольной программе Мишиной и Галлямова.

«Постановщиками произвольной программы ребят стали Ирина Жук и Александр Свинин . Анастасия и Александр в этом сезоне будут катать ее под хиты Майкла Джексона.

Короткую программу в межсезонье им поставил Илья Авербух», – сказала заслуженный тренер России.

Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена под композицию Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи.

Пара выступит на контрольных прокатах, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.