Акатьева о том, чем хочет заниматься после окончания карьеры: «Много разных вариантов – медицина, тренерство. Так или иначе, моя жизнь будет связана со спортом»

Софья Акатьева рассказала, чем хочет заниматься после окончания карьеры

– Думала, что будешь делать после окончания карьеры?

– У меня сейчас много разных вариантов – медицина, тренерство. Так или иначе, моя жизнь будет связана со спортом, это огромная часть моей души. В какой бы сфере я ни была, думаю, получится связать это со спортом.

Сейчас готовлюсь к ЕГЭ – русскому, математике и биологии. Думаю над третьим предметом, у меня несколько вариантов. Выбираю между кардинально разными вариантами: литература, химия, обществознание и профильная математика. Не могу определиться, но это нужно делать сейчас. Подготовка должна быть основательной. Потихонечку начинаю готовиться. Стараюсь хорошо учиться.

Читаю разные произведения, нравится Ремарк, Агата Кристи. Понравилась книга «Жутко громко, запредельно близко». Сейчас читаю «Книжный вор», очень затянуло, – сказала фигуристка.