Даниил Самсонов: «Поучаствовал в эксперименте – поставить на коньки человека, который ни разу не стоял на них. Доволен работой, поставили программу»

Даниил Самсонов рассказал, как учил фигурному катанию взрослого человека.

«Мне в начале мая предложили поучаствовать в эксперименте: поставить на коньки человека, который ни разу не стоял на них, и поставить программу. Поскольку мой подопечный – штатный работник, мы катались только час в неделю.

Получается, всего прошло пять тренировок – за них мы попытались сделать все, что могли: поставили его на коньки, поставили программу. Я доволен нашей работой, у меня только положительные эмоции.

Если сравнивать с маленькими детьми, то со взрослыми чуть тяжелее работать, потому что у них совсем другое тело уже, некоторым элементам тяжелее учить, чем ребенка.

Но в любом случае ищем какие-то подходы, находим консенсус. Чем больше людей занимается фигурным катанием, тем лучше, потому что это потрясающий вид спорта», – сказал Самсонов.