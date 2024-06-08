Даниил Самсонов: «Поучаствовал в эксперименте – поставить на коньки человека, который ни разу не стоял на них. Доволен работой, поставили программу»

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Фигурное катание

Даниил Самсонов рассказал, как учил фигурному катанию взрослого человека.

«Мне в начале мая предложили поучаствовать в эксперименте: поставить на коньки человека, который ни разу не стоял на них, и поставить программу. Поскольку мой подопечный – штатный работник, мы катались только час в неделю.

Получается, всего прошло пять тренировок – за них мы попытались сделать все, что могли: поставили его на коньки, поставили программу. Я доволен нашей работой, у меня только положительные эмоции.

Если сравнивать с маленькими детьми, то со взрослыми чуть тяжелее работать, потому что у них совсем другое тело уже, некоторым элементам тяжелее учить, чем ребенка.

Но в любом случае ищем какие-то подходы, находим консенсус. Чем больше людей занимается фигурным катанием, тем лучше, потому что это потрясающий вид спорта», – сказал Самсонов. 

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15 комментариев
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Молодчина Даниил!!!Хороший, позитивный парень!!!
+9
0
+9
Ответ Fellina
Вроде такой эксперимент уже был и не раз)
Даниил, вроде, о себе говорит, что для него это эксперимент.
+7
0
+7
Терпения с такими " учениками- экспериментаторами" надо не мало, чтобы добиться поставленной цели. Для будущей тренерской работы всё пригодится. Дане удачи.
+7
-1
+6
Даня родил фигуриста.
+4
0
+4
Ответ Fellina
Вроде такой эксперимент уже был и не раз)
"Ледниковый период" называется
+6
-2
+4
Ответ RusVector
А денег сколько заплатили? Может я тоже пять занятий проведу и программу поставлю?
А вы на коньках стоите?
+3
0
+3
Ответ Fellina
Вроде такой эксперимент уже был и не раз)
Это не эксперимент, это сегодняшние соревнования среди любителей!
+1
0
+1
Ответ Анастасия Балканова
"Ледниковый период" называется
Он самый)))
+2
-1
+1
Ответ RusVector
Это не эксперимент, это сегодняшние соревнования среди любителей!
Для любителей это маловато будет). У меня знакомая, занимается ФК и выступает среди любителей, так она ходит на каток несколько раз в неделю уже много лет. Очень любит ФК, хотя это не очень популярно там, где мы живем. Она знает всех сильнейших фигуристов, включая Россию и всегда о них спрашивает)
+1
0
+1
Ответ Fellina
Для любителей это маловато будет). У меня знакомая, занимается ФК и выступает среди любителей, так она ходит на каток несколько раз в неделю уже много лет. Очень любит ФК, хотя это не очень популярно там, где мы живем. Она знает всех сильнейших фигуристов, включая Россию и всегда о них спрашивает)
Даня сегодня за ручку вывел этого мужика и ничего! Откатал худо-бедно! Главное участие!
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Первый кандидат в ТШЗ
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Интересно было бы посмотреть)
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