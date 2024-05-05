Костомаров вживую исполнил песню «Город, которого нет» для номера Ягудина на шоу Авербуха

Роман Костомаров вживую исполнил песню, под которую выступил Ягудин.

Фигуристы приняли участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

«Пусть я не певец и не пою, как Игорь Корнелюк, но песня, которая досталась мне в шоу «Аватар» («Город, которого нет» – Sports), безумно понравилась. Она отчасти отражает состояние, в котором я нахожусь. Так что я постарался и спел ее от души на репетиции.

Сегодня под мое исполнение будет кататься . Выходить на сцену для меня более волнительно, это что‑то новое. Репетиции заняли много времени, помогали профессионалы», – сказал олимпийский чемпион .