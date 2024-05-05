Костомаров вживую исполнил песню «Город, которого нет» для номера Ягудина на шоу Авербуха

Теги Алексей Ягудин Роман Костомаров ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров вживую исполнил песню, под которую выступил Ягудин.

Фигуристы приняли участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

«Пусть я не певец и не пою, как Игорь Корнелюк, но песня, которая досталась мне в шоу «Аватар» («Город, которого нет» – Sports), безумно понравилась. Она отчасти отражает состояние, в котором я нахожусь. Так что я постарался и спел ее от души на репетиции.

Сегодня под мое исполнение будет кататься Алексей Ягудин. Выходить на сцену для меня более волнительно, это что‑то новое. Репетиции заняли много времени, помогали профессионалы», – сказал олимпийский чемпион Роман Костомаров.  

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