Миронова и Устенко о программах следующего сезона: «Мы в творческом поиске. Пока что не нашли идеальную музыку, которая бы нас захватила»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Миронова и Устенко рассказали о поиске музыки для программ следующего сезона.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду.

«Мы в творческом поиске. Пока что не нашли идеальную музыку, которая бы нас захватила, чтобы однозначно сказать: «Да, хотим под нее кататься!» Есть абстрактные идеи, но мы все-таки анализируем.

Хотим дождаться, когда объявят правила. Знаем, что тема ритмического танца – социальные танцы (под музыку 50-70-х годов). Но пока что все описано расплывчато, без конкретики.

Может, будут какие-то изменения и в требованиях к произвольному танцу. Авось, поставим танец под «Дюну»! Как раз вторая часть недавно вышла», – сказали Миронова и Устенко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий