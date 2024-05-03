Миронова и Устенко о программах следующего сезона: «Мы в творческом поиске. Пока что не нашли идеальную музыку, которая бы нас захватила»

Миронова и Устенко рассказали о поиске музыки для программ следующего сезона.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду.

«Мы в творческом поиске. Пока что не нашли идеальную музыку, которая бы нас захватила, чтобы однозначно сказать: «Да, хотим под нее кататься!» Есть абстрактные идеи, но мы все-таки анализируем.

Хотим дождаться, когда объявят правила. Знаем, что тема ритмического танца – социальные танцы (под музыку 50-70-х годов). Но пока что все описано расплывчато, без конкретики.

Может, будут какие-то изменения и в требованиях к произвольному танцу. Авось, поставим танец под «Дюну»! Как раз вторая часть недавно вышла», – сказали Миронова и Устенко.