Железняков о Sports: «Давно не залезаю на этот ресурс, потому что когда ты туда заходишь, создается ощущение, что тебя облили помоями»

Хореограф Алексей Железняков заявил, что на Sports «очень много негатива».

– Вы в СМИ часто выступаете с резкими фразами. Не жалеете потом о своих словах?

– Я частенько могу эмоционально выражаться, но это не значит, что это неправда. Да, можно было подобрать более мягкие слова, но смысла они не меняют. Кому-то нравится такая правда, а кому-то нет. Иногда после слов о каком-то спортсмене болельщики готовы съесть тебя с одним некрасивым веществом, а кто-то, наоборот, соглашается с моими словами.

Людям нужно учиться смотреть правде в глаза. В нашем мире и так сейчас очень много лжи и лицемерия. Лучше сказать человеку все напрямую, может, он задумается. Конечно, стоит подбирать более мягкие выражения, но просто я сам по себе очень прямолинейный человек.

– В комментариях под постом Sports.ru в вашу сторону было написано очень много негатива. Как вы реагируете на хейт болельщиков?

– Я давно не залезаю на этот ресурс, потому что когда ты туда заходишь, создается ощущение, что тебя облили помоями. Это касается не только меня, но и других людей. На этой платформе очень много негатива. Есть издания, где комментаторы ведут конструктивный диалог и ищут истину, а где-то все настолько токсично, что появляется отвращение. Люди просто обливают всех помоями. Создается такое ощущение, что им больше нечем заняться, у них нет ни личной жизни, ни счастья.

Когда человек занят своим любимым делом и чувствует себя хорошо, такой токсикоз из него литься не будет. Я смотрю на все это сквозь пальцы. Когда я был более юный, меня это очень задевало, а сейчас меня это нисколько не трогает. Я понимаю, что на свете есть психически неуравновешенные люди, которые несут полную бурду. Если обращать внимание на каждого такого комментатора, то можно сойти с ума, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.

Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову

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