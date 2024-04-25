Железняков о Sports: «Давно не залезаю на этот ресурс, потому что когда ты туда заходишь, создается ощущение, что тебя облили помоями»

Теги Sports.ru Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков заявил, что на Sports «очень много негатива».

– Вы в СМИ часто выступаете с резкими фразами. Не жалеете потом о своих словах?

– Я частенько могу эмоционально выражаться, но это не значит, что это неправда. Да, можно было подобрать более мягкие слова, но смысла они не меняют. Кому-то нравится такая правда, а кому-то нет. Иногда после слов о каком-то спортсмене болельщики готовы съесть тебя с одним некрасивым веществом, а кто-то, наоборот, соглашается с моими словами.

Людям нужно учиться смотреть правде в глаза. В нашем мире и так сейчас очень много лжи и лицемерия. Лучше сказать человеку все напрямую, может, он задумается. Конечно, стоит подбирать более мягкие выражения, но просто я сам по себе очень прямолинейный человек.

– В комментариях под постом Sports.ru в вашу сторону было написано очень много негатива. Как вы реагируете на хейт болельщиков?

– Я давно не залезаю на этот ресурс, потому что когда ты туда заходишь, создается ощущение, что тебя облили помоями. Это касается не только меня, но и других людей. На этой платформе очень много негатива. Есть издания, где комментаторы ведут конструктивный диалог и ищут истину, а где-то все настолько токсично, что появляется отвращение. Люди просто обливают всех помоями. Создается такое ощущение, что им больше нечем заняться, у них нет ни личной жизни, ни счастья.

Когда человек занят своим любимым делом и чувствует себя хорошо, такой токсикоз из него литься не будет. Я смотрю на все это сквозь пальцы. Когда я был более юный, меня это очень задевало, а сейчас меня это нисколько не трогает. Я понимаю, что на свете есть психически неуравновешенные люди, которые несут полную бурду. Если обращать внимание на каждого такого комментатора, то можно сойти с ума, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.

Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову

Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты

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13 комментариев
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Почему прямолинейному человеку, говорящему напрямую и не желающему подбирать мягкие слова, не нравится прямолинейный сайт, где тоже слова иногда не подбираются? Сплошные противоречия)
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Ахах, то ли дело сам Железняков: добрый как Кот Леопольд, слова худого никому не скажет 😆
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Железо интересный человек сам генератор помоев и сам же недоволен ими.
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Кто бы знал о Железнякове без его помоев и спортса.
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шелезяка сперва набросит на кого-нибудь, а потом удивляется, почему набросили на него.
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Своими бредовыми высказываниями, заслужил сполна.
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Взрослому человеку, уважающему себя и окружающих, нужно уметь держать под контролем одно своё "некрасивое вещество". Хочешь быть чистым, не стоит "обливать помоями" других.
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«Когда человек занят своим любимым делом и чувствует себя хорошо, такой токсикоз из него литься не будет.»
Удивительно, но эта фраза применима в обе стороны!
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Вот я зашёл на спортс сейчас потому что а) нечем заняться, б) нет счастья, в) нет семьи. Лайк, если такой же бедолага!
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С некоторыми постулатами Железнякова соглашусь, а с большинством нет.
потому ,что " Нечего на зеркало пинять , коль рожа крива" Начинать надо с себя.
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Три-четыре... Ребята, выливай! -))))))
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ну да, ковать Железнякова. пока горячо — это про Спортс))))))) здесь ему спуску не дадут.
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Ответ Тайга86
Почему прямолинейному человеку, говорящему напрямую и не желающему подбирать мягкие слова, не нравится прямолинейный сайт, где тоже слова иногда не подбираются? Сплошные противоречия)
Ну очевидно потому, что грязь от него – это только неогранённая и грубая, но истина, а грязь о нём – это заблуждения и наговор).
А на самом деле этот персонаж настоящий шаблон очень глупого и хамоватого трепача: такие всегда считают, что дискомфорт они причиняют только слишком острыми и резкими формулировками той безусловной правды, которой они доблестно и разоблачительно стегают этот мир, в котором правдорубы, какими они себя с гордостью считают, так неудобны, хотя на деле дискомфорт от них испытывают лишь потому, что они крикливы, истеричны, непоследовательны, хвастливы и, конечно, крайне глупы, чтобы хотя бы слегка и ненадолго подвсплыть из океана своей самообольщённости, в котором они с удовольствием пребывают, и оценить себя со стороны с хотя бы толикой вдумчивости, столь несвойственной таким вот крикунам и пустозвонам как Железняков.
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