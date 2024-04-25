Железняков о Sports: «Давно не залезаю на этот ресурс, потому что когда ты туда заходишь, создается ощущение, что тебя облили помоями»
Хореограф Алексей Железняков заявил, что на Sports «очень много негатива».
– Вы в СМИ часто выступаете с резкими фразами. Не жалеете потом о своих словах?
– Я частенько могу эмоционально выражаться, но это не значит, что это неправда. Да, можно было подобрать более мягкие слова, но смысла они не меняют. Кому-то нравится такая правда, а кому-то нет. Иногда после слов о каком-то спортсмене болельщики готовы съесть тебя с одним некрасивым веществом, а кто-то, наоборот, соглашается с моими словами.
Людям нужно учиться смотреть правде в глаза. В нашем мире и так сейчас очень много лжи и лицемерия. Лучше сказать человеку все напрямую, может, он задумается. Конечно, стоит подбирать более мягкие выражения, но просто я сам по себе очень прямолинейный человек.
– В комментариях под постом Sports.ru в вашу сторону было написано очень много негатива. Как вы реагируете на хейт болельщиков?
– Я давно не залезаю на этот ресурс, потому что когда ты туда заходишь, создается ощущение, что тебя облили помоями. Это касается не только меня, но и других людей. На этой платформе очень много негатива. Есть издания, где комментаторы ведут конструктивный диалог и ищут истину, а где-то все настолько токсично, что появляется отвращение. Люди просто обливают всех помоями. Создается такое ощущение, что им больше нечем заняться, у них нет ни личной жизни, ни счастья.
Когда человек занят своим любимым делом и чувствует себя хорошо, такой токсикоз из него литься не будет. Я смотрю на все это сквозь пальцы. Когда я был более юный, меня это очень задевало, а сейчас меня это нисколько не трогает. Я понимаю, что на свете есть психически неуравновешенные люди, которые несут полную бурду. Если обращать внимание на каждого такого комментатора, то можно сойти с ума, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.
Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову
Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты
Удивительно, но эта фраза применима в обе стороны!
потому ,что " Нечего на зеркало пинять , коль рожа крива" Начинать надо с себя.
А на самом деле этот персонаж настоящий шаблон очень глупого и хамоватого трепача: такие всегда считают, что дискомфорт они причиняют только слишком острыми и резкими формулировками той безусловной правды, которой они доблестно и разоблачительно стегают этот мир, в котором правдорубы, какими они себя с гордостью считают, так неудобны, хотя на деле дискомфорт от них испытывают лишь потому, что они крикливы, истеричны, непоследовательны, хвастливы и, конечно, крайне глупы, чтобы хотя бы слегка и ненадолго подвсплыть из океана своей самообольщённости, в котором они с удовольствием пребывают, и оценить себя со стороны с хотя бы толикой вдумчивости, столь несвойственной таким вот крикунам и пустозвонам как Железняков.