Левитин о дисквалификации Валиевой: «Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку»
Помощник президента РФ указал на подход по национальному признаку в деле Валиевой.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за употребление триметазидина.
«Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку», – сказал Игорь Левитин.
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет