Левитин о дисквалификации Валиевой: «Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку»

Теги сборная России допинг Игорь Левитин женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Помощник президента РФ указал на подход по национальному признаку в деле Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за употребление триметазидина.

«Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку», – сказал Игорь Левитин.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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3 комментария
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А где он 3 месяца был?
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Ходят слухи, что это тот, кто занимался защитой
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Когда перестанете трясти" дело Валиевой". ????
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