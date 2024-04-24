Левитин о дисквалификации Валиевой: «Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку»

Помощник президента РФ указал на подход по национальному признаку в деле Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации российской фигуристки за употребление триметазидина.

«Это не просто двойные стандарты, это подход по национальному признаку», – сказал Игорь Левитин.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет