Аделия Петросян: «Для журналистики нужна превосходная дикция, а это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру»

Чемпионка России Аделия Петросян поделилась планами на будущее.

— Многие твои коллеги по группе попробовали себя в журналистике. Тебе было бы это интересно?

— Я объективна и реалистична, поэтому, пожалуй, в журналистику не мечу.

— Почему?

— Для журналистики все-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру и в эмоциональном плане.

— Долго планируешь оставаться в фигурном катании?

— Всегда были грезы, до какого возраста буду кататься. Бывало, что думала о завершении в 13 лет — эмоции накатывали. Бывало, представляла, что до 25 дойду. Так что точно сейчас сказать не могу. Посмотрим. Все зависит от здоровья, — сказала .