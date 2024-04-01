Аделия Петросян: «Для журналистики нужна превосходная дикция, а это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Чемпионка России Аделия Петросян поделилась планами на будущее.

— Многие твои коллеги по группе попробовали себя в журналистике. Тебе было бы это интересно?

— Я объективна и реалистична, поэтому, пожалуй, в журналистику не мечу.

— Почему?

— Для журналистики все-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру и в эмоциональном плане.

— Долго планируешь оставаться в фигурном катании?

— Всегда были грезы, до какого возраста буду кататься. Бывало, что думала о завершении в 13 лет — эмоции накатывали. Бывало, представляла, что до 25 дойду. Так что точно сейчас сказать не могу. Посмотрим. Все зависит от здоровья, — сказала Петросян

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59 комментариев
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Ну хоть одна в адеквате) Какие здравые размышления, умничка!
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Адель, трезвый взгляд на саму себя. Не меняйся. Мы тебя за это, в том числе, любим.
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Ответ Vendetta4111323
От неспособности Медведевой, Загитова способней не становится Им обеим не место в журналистике и в принципе в разговорном жанре, ну не их это, зато другие таланты есть
Медведева себя никогда журналистом не позиционировала. Ведет свое шоу в ютубе и комментирует, как приглашенный спортсмен.
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Я думаю, главная цель для Адели сейчас - хоть один мжнр титул получить. Понятно, что у неё нет звездной болезни, просто не с чего. Потому и нет мыслей светить в эфире. Ну и плюс неоднозначный опыт предшественниц на этом поприще) Умеет делать выводы девушка, молодец.
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Аделия честна сама с собой. Она меняется на глазах, усложняется в плане образности и начинает выкатывать взрослые темы. Очень интересно видеть её развитие. Она личность.
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Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
У Алины голос тоже не поставленный, если что) И Аделя так не тормозит. Обычная нормальная речь у неё и здравая самооценка. Потому не лезет не в своё.
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Адекватная оценка своих возможностей, молодец.
В женском ФК это не частое явление.
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Ответ Лека-Лека
Комментарий удален модератором
От неспособности Медведевой, Загитова способней не становится
Им обеим не место в журналистике и в принципе в разговорном жанре, ну не их это, зато другие таланты есть
+26
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+12
Сколько помню вью с Аделией, всегда чувствовалась скромность, разумная самокритика и здравомыслие. В жизни все-таки нужно объективно оценивать свои возможности в той или иной сфере. Если не можешь сам, есть родители, тренеры, психологи, видео в конце концов...для возможности принять правильное решение. Молодец Аделька, пусть все дальнейшие шаги, что в спорте, что в обычной жизни приносят только удачу.
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Какие же поклонники у лучезарной подлые. Злорадствовать над тем, что девчонки действующие никому не нужны, зная, что их не допускают не по их вине, а Аделия могла бы быть двукратной ЧМ, это очень низко и не украшает саму лучезарную. Тем более, зная как саму лучезарную на ЧМ поехать уговаривали всей федерацией и везли силой в аэропорт.
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Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
очень красивая фото- и телегиничная Аделия. Еще и взрослеет красиво
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Ответ Елена Спирина
Медведева себя никогда журналистом не позиционировала. Ведет свое шоу в ютубе и комментирует, как приглашенный спортсмен.
И очень хорошо это делает
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Умница девонька
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Просто молча поаплодирую Адель! Ну хоть кто-то туда не рвётся.

Умничка! Огромной ей удачи и в спорте и в профессии, которую она выберет после него.
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Представление о журналистике у вопрошаемых как о проходном дворе. Стоит только захотеть и ты журналист. Книг не читают, лексика бедна, пишут безграмотно. Сидят в интернете в своих блогах, что-то там строчат, выкладывают фото и видосики, возьмут в руки микрофон и они уже "пробуют себя в журналистике"... Аделия достаточно самокритична и адекватно оценивает свои знания, возможности и способности. Заниматься и готовить себя к будущей профессии надо избирательно по своим интересам, а не хотелкам.
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Над дикцией можно поработать, главное, чтобы с речью, с интеллектом не было проблем. Но мне не хочется, чтобы Адель пошла в медиа-сферу, пока нет удачных примеров от бывших фигуристок на этом пути.
ИМХО, но по окончании спортивной карьеры нужно получить хорошее ОБРАЗОВАНИЕ, а не просто корочки об окончании вуза, ещё и не одного)
А пока ждём прекрасную девочку Адель на соревновательном льду.
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Ответ Ольга Ив
Комментарий скрыт
Вы говорите за фанов фигуристок. Сами фигуристки такого не заявляли, за исключением Косторки с нейрохирургией. Не слышала от Ани, например, что она собирается учиться в МГУ или за границей...
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Умница! Здравомыслящий человек, скромная, объективно оценивающая свои возможности, молодец!
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Молодец девочка,не все безизбежно в нашем ФК.
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Дикция нарабатывается годами, и журналистика бывает разная. Но лучше, конечно, заниматься тем, что нравится и то, что получается.
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Ответ Ольга Ив
Комментарий скрыт
Девочке 16)) Она действующая спортсменка, Чемпионка России, время, чтобы определиться ещё есть.
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Ответ Тайга86
Сколько помню вью с Аделией, всегда чувствовалась скромность, разумная самокритика и здравомыслие. В жизни все-таки нужно объективно оценивать свои возможности в той или иной сфере. Если не можешь сам, есть родители, тренеры, психологи, видео в конце концов...для возможности принять правильное решение. Молодец Аделька, пусть все дальнейшие шаги, что в спорте, что в обычной жизни приносят только удачу.
да, девочка не страдает звездной болезнью. А она же самая сильная взрослая фигуристка на данный момент во всем мире!! Это же просто крышесносно! Осознавать что на планете Земля нет тебя сильнее в ФК в ЖО
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Ответ nina1212
да, девочка не страдает звездной болезнью. А она же самая сильная взрослая фигуристка на данный момент во всем мире!! Это же просто крышесносно! Осознавать что на планете Земля нет тебя сильнее в ФК в ЖО
Несомненно. И, думаю, что ей, как никому другому из девушек, больно от осознания нереализованности на МС. Печаль, когда ты первая, а доказать это можешь только заочно в силу сложившихся обстоятельств.
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Аделик королева адекватности. Здоровья!
+4
-2
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Ответ Ольга Ив
Комментарий скрыт
Косторная ведущая??? Когда успела? Мне казалось, она, в отличие от перечисленных, действующая спортсменка, нет?

И не припомню, чтобы она хотела стать журналисткой.
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Для журналиста дикция не так важна, хотя не без этого, но главное смекалка, умение выражать свои мысли, умение связно говорить. К журналистике и публичности идет призвание с детства. Такие дети еще с начальной школы в центре внимания, участвуют в мероприятиях, ведут активную школьную внеклассную деятельность. Этому не научиться, это дается с рождения. И мы 4 года видим одну необучаемую, но со связями.
А Аделию мы все ждем на международных стартах, скорее бы уже допустили.
+13
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+2
Ответ Olga.t
Над дикцией можно поработать, главное, чтобы с речью, с интеллектом не было проблем. Но мне не хочется, чтобы Адель пошла в медиа-сферу, пока нет удачных примеров от бывших фигуристок на этом пути. ИМХО, но по окончании спортивной карьеры нужно получить хорошее ОБРАЗОВАНИЕ, а не просто корочки об окончании вуза, ещё и не одного) А пока ждём прекрасную девочку Адель на соревновательном льду.
Хорошее образование - это штампы. Вон Ягудин без образования зарабатывает больше какого-нибудь ведущего специалиста. А Юко Кавагути с двумя высшими образованиями работает массажисткой.
+4
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Уже не впервые Аделия очень четко , взвешено и достаточно самокритично отвечает на любые вопросы журналистов, чем заслуживает всяческого уважения к себе, как к незаурядной личности.
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Очень здраво! Влсхищаюсь этой девушкой.
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А кто из фигуристок пробовал себя серьезно в журналистике ?
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