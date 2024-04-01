Аделия Петросян: «Для журналистики нужна превосходная дикция, а это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру»
Чемпионка России Аделия Петросян поделилась планами на будущее.
— Многие твои коллеги по группе попробовали себя в журналистике. Тебе было бы это интересно?
— Я объективна и реалистична, поэтому, пожалуй, в журналистику не мечу.
— Почему?
— Для журналистики все-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе по характеру и в эмоциональном плане.
— Долго планируешь оставаться в фигурном катании?
— Всегда были грезы, до какого возраста буду кататься. Бывало, что думала о завершении в 13 лет — эмоции накатывали. Бывало, представляла, что до 25 дойду. Так что точно сейчас сказать не могу. Посмотрим. Все зависит от здоровья, — сказала Петросян.
В женском ФК это не частое явление.
Им обеим не место в журналистике и в принципе в разговорном жанре, ну не их это, зато другие таланты есть
Умничка! Огромной ей удачи и в спорте и в профессии, которую она выберет после него.
ИМХО, но по окончании спортивной карьеры нужно получить хорошее ОБРАЗОВАНИЕ, а не просто корочки об окончании вуза, ещё и не одного)
А пока ждём прекрасную девочку Адель на соревновательном льду.
И не припомню, чтобы она хотела стать журналисткой.
А Аделию мы все ждем на международных стартах, скорее бы уже допустили.