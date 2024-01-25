Погорилая о работе с детьми: «Порой тренер выстраивает определенный режим нагрузок, а родителям кажется, что этого мало»

Анна Погорилая высказалась о давлении родителей на юных фигуристов.

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 сейчас работает тренером.

– Много родителей передавливают детей требованиями, ожиданиями. Эта проблема встречается часто?

– Это было и раньше. Порой тренер выстраивает определенный режим нагрузок, а родителям кажется, что этого мало. Они начинают поперек планов индивидуально подкатываться, брать дополнительные занятия.

А потом спортсмен приходит максимально истощенным, утомленным. Тренер в таких ситуациях не понимает, что делать. Некоторые родители думают, что больше знают, но ведь специалисты – тоже не дураки.

– Как часто в вашей практике встречались родители, влезающие в тренировочный процесс?

– Несколько примеров точно было, но, к сожалению, эти дети не доходили до высокого уровня или получали серьезные травмы: физические, психологические, – сказала .