Тарасова и Гришин прокомментируют квалификацию чемпионата России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет работать комментатором на квалификации чемпионата России по прыжкам.

Турнир стартует 19 января в Москве. Его также прокомментирует Александр Гришин.

Прямую трансляцию покажет сайт Первого канала.

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