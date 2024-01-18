Тарасова и Гришин прокомментируют квалификацию чемпионата России по прыжкам
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет работать комментатором на квалификации чемпионата России по прыжкам.
Турнир стартует 19 января в Москве. Его также прокомментирует Александр Гришин.
Прямую трансляцию покажет сайт Первого канала.
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Очень хотелось бы, чтобы ТАТ прокомментировала весь прыжковый турнир.
Будет конкретный анализ, а не словоблудие.