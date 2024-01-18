Тарасова и Гришин прокомментируют квалификацию чемпионата России по прыжкам

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Александр Гришин Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет работать комментатором на квалификации чемпионата России по прыжкам.

Турнир стартует 19 января в Москве. Его также прокомментирует Александр Гришин.

Прямую трансляцию покажет сайт Первого канала.

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21 комментарий
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Замечательно.

Очень хотелось бы, чтобы ТАТ прокомментировала весь прыжковый турнир.
Будет конкретный анализ, а не словоблудие.
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Вот и Тарасову пригласили, а то здесь уже объяснили, почему её больше не пригласит Первый.
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Ждем реакции комментаторов, которые утверждали что ТАТ больше никогда не позовут))
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Очень хорошая новость!
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как здорово!
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Самая хорошая новость за сегодня!
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Итого уже шесть ведущих, а между тем число участников наоборот уменьшается.
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- Не напросилась я, не напросилась!
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Вот и хорошо!
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Идеально)
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Ответ Katerina Sunny
Вот и Тарасову пригласили, а то здесь уже объяснили, почему её больше не пригласит Первый.
А почему? Что писали?
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Ответ Большое Путешествие Рузика
А почему? Что писали?
Вот здесь почитайте https://www.sports.ru/figure-skating/1115774723-tatyana-tarasova-ne-budet-kommentirovat-chempionat-rossii-po-pryzhkam.html
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Ответ imaxim
Ждем реакции комментаторов, которые утверждали что ТАТ больше никогда не позовут))
Может на Пятницу позовут? с Тутберидзе поговорят о крупных девочках.
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Ответ Александр Шульгин
Первый канал как дом скоро будет как богадельня все пристраивают.Скоро ведущих будет больше чем участников турнира
Всем хочется похрустеть французской булкой а не прошлогодними сухарями.
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Приятные новости. Валиеву отменили ,Тарасову позвали. равноценная замена.
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Отличная новость. Хоть никто хохотать не будет и с юмором падения и неудачи обсуждать. Как, к сожалению, на окко происходит постоянно.
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Первый канал как дом скоро будет как богадельня все пристраивают.Скоро ведущих будет больше чем участников турнира
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Еще хлеще ....
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