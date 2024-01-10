Александр Селевко: «Когда увидел, что набрал 90 баллов – это был просто шок, другими словами и не сказать»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание сборная Эстонии Александр Селевко Фигурное катание

Александр Селевко оценил прокат в короткой программе на чемпионате Европы.

Селевко набрал 90,5 балла и идет на третьем месте.

«Я невероятно счастлив, наконец-то получилось откататься так, как я умею. Самое удивительное, что нервничал-то я перед прокатом ровно так же, как обычно. А получился лучший результат в моей карьере. Наверное, я просто смог подойти к пику своей формы.

Когда я увидел, что набрал 90 баллов, – это был просто шок, другими словами и не сказать. Точно не рассчитывал на такие оценки, хоть и понимал, что теоретически на это способен. А получилось и практически.

Не могу сказать, что подготовка к турниру получилась безоблачной – были проблемы с ногой. Перед чемпионатом страны я отказался от тулупа, было сложно его прыгать. Потом и от лутца отказался – слишком беспокоила травма. Но в произвольной собираюсь сделать оба прыжка.

Надеюсь, в пятницу тоже удастся откататься чисто – это главная задача сейчас для меня. Нужно просто справиться с нервами. Мне очень важно вернуться на чемпионат Европы, я несколько лет не мог сюда отобраться», – приводит слова Селевко корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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3 комментария
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Саше справиться с эмоциями и катать на контроле в пятницу, а то в состоянии эйфории можно наломать немало дров. Давай, за себя и за брата. Сегодня был классный прокат, но такой успех надо защитить с холодной головой
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Саша, молодец, порадовал! Пусть в произвольной всё получится - желаю пьедестала Европы!
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Саша, не надо оба прыжка(
Сделай один тулуп. Ну хорошие шансы на медаль, задел большой. Надо на надёжность ставить, когда еще такой шанс-то будет
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