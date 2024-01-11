«Все разрешилось в нашу пользу. Держите свое слово всегда!» Дизайнер Куклычева показала фото на фоне афиши «Слово пацана»

Дизайнер, конфликтовавшая с Косторной, показала отсылку к сериалу «Слову пацана».

«Спасибо всем, кто поддержал меня. Все разрешилось в нашу пользу. Держите свое слово всегда! Сила в правде!» – написала дизайнер Алена Куклычева в сторис.

Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Аленой Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки