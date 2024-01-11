«Все разрешилось в нашу пользу. Держите свое слово всегда!» Дизайнер Куклычева показала фото на фоне афиши «Слово пацана»

Теги сборная России фото пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер, конфликтовавшая с Косторной, показала отсылку к сериалу «Слову пацана».

«Спасибо всем, кто поддержал меня. Все разрешилось в нашу пользу. Держите свое слово всегда! Сила в правде!» – написала дизайнер Алена Куклычева в сторис.

Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Аленой Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

29 комментариев
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Слово дизайнера. Перья на льду🤓
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Федра наконец деньги перечислила за костюмы?Так она вроде и так собиралась это сделать.А что еще там могло разрешиться?
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Можно уже эти бабские разборки не постить на сайте?
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Ответ Olga.t
Единственный вариант, но почему-то дизайнер не уточнила детали своей "победы".
Наступило 10 января и федерация, сдержав свое слово, перевела деньги на основании предоставленных 2 недели назад документов?
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Ответ Алеся Ткаченко
Федра наконец деньги перечислила за костюмы?Так она вроде и так собиралась это сделать.А что еще там могло разрешиться?
Единственный вариант, но почему-то дизайнер не уточнила детали своей "победы".
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В это время бухгалтеры федерации, которые даже не слышали ее имени: 🗿
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Какая Куклычёва нелепая. Получила деньги за соревновательные костюмы, надо понимать?
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Очень хочется верить, что швея, после этого, наконец-то скроется за горизонтом. Утомила.
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Жабогадюкинг, как он есть
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Никак не протрезвеет🤣
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Неужели это последняя новость про Куклычеву?
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Визуальный образ так себе для дизайнера.
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Дизайнеру надо себе что-то подобрать поинтереснее.А то сапожник без сапог.
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Ответ unknownman
Неужели это последняя новость про Куклычеву?
даже не надейтесь)))
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Ответ Ir_rish
Наступило 10 января и федерация, сдержав свое слово, перевела деньги на основании предоставленных 2 недели назад документов?
Однозначно.
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Ответ 22somebody22
Никак не протрезвеет🤣
может наоборот - протрезвела и опохмелилась после праздников...
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А суд уже был?!
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Неужели Алена рекламный пост выложила с благодарностью?)
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Ответ Anneta28
Очень хочется верить, что швея, после этого, наконец-то скроется за горизонтом. Утомила.
навряд ли... она теперь в пуле "журналистов"... по любому вопросу, по поводу костюмов, будут трезвонить с опросами...
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Ответ Ir_rish
Наступило 10 января и федерация, сдержав свое слово, перевела деньги на основании предоставленных 2 недели назад документов?
Да. Видимо, это)))
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Ответ Den3Lo
Жабогадюкинг, как он есть
На подходе ещё лучший!
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Ответ Kareglazaya
Похоже, Федерация не только оплатила то, что должна была, но и выдала какую-то компенсацию за арендованные костюмы. Ну либо с Академией Плющенко как-то договорились. Вряд ли Куклычева так радовалась бы только из-за оплаты двух соревновательных костюмов. Хотя... кто их там разберет))
200К - не такая и малая сумма, за пару соревновательных костюмов...
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Ответ Ярик01
Визуальный образ так себе для дизайнера.
Молодится. Она в иг писала, что отлично выглядит для своего возраста. Ну ей сказали, что она в 40 и выглядит на 40.
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Ответ Kareglazaya
Похоже, Федерация не только оплатила то, что должна была, но и выдала какую-то компенсацию за арендованные костюмы. Ну либо с Академией Плющенко как-то договорились. Вряд ли Куклычева так радовалась бы только из-за оплаты двух соревновательных костюмов. Хотя... кто их там разберет))
Федра мне кажется не имеет отношения к костюмам для шоу.
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Ответ Алеся Ткаченко
Федра наконец деньги перечислила за костюмы?Так она вроде и так собиралась это сделать.А что еще там могло разрешиться?
Костюмы вернули.
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Точно к врачу. Деньги перевели, как и положено, а она выставляет как свою победу, как будто мосфедра отказывалась ранее. Ещё раз повторю - бегите от неё, девчонки (дизайнеры, швеи и т.д.).
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