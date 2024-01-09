Александр Галлямов: «По ходу сезона мы не участвовали в шоу, готовились к чемпионату России со всей ответственностью»

Теги сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Галлямов поделился мнением об участии в шоу по ходу соревновательного сезона.

В новогодние праздники Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступали в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик».

«По ходу сезона мы не участвовали в шоу. Накатывать программы надо именно в период без шоу. Мы неоднократно говорили, что готовились к чемпионату России со всей ответственностью. Во время шоу не было отрицательных отзывов, поэтому и тут считаю, что мы справились, приоритеты были расставлены верно.

Наш тур длился неделю, и отдохнуть нужно в любом случае, чтобы со свежей головой выйти на тренировки. Два дня нам дали на отдых, а со вторника приступаем к тренировкам. Плюс нам надо поработать над подготовкой к прыжковому турниру – над чем конкретно, это пока что секрет.

Эмоционально очень сложно «отворачиваться» от всего происходящего. 29 и 30 декабря я на полтора дня «отключился» от всего, своего рода информационный детокс был. Это очень помогает, но это такая же часть подготовки, как и все остальные. 31 декабря на часок встретился с болельщиками на катке в «Севкабеле» – это очень бодрит и помогает эмоционально набраться сил», – сказал фигурист.

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9 комментариев
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Вот, можешь же нормально разговаривать, без Санчеллы Пушкина
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Вы молодцы. Правильно сделали, стратегия сработала. Теперь все забыть и с новыми силами готовиться к Спартакиаде и прыжковом турниру.
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Мне всегда МиГи нравились больше БК.
Но сейчас Галямова слишком много.
Вот бы Москвина ему намекнула.
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ну когда в сборной состоишь, и призы на внутренних соревах гарантированы, и точно на ОИ не поедешь - то шоу как-то не так, чтобы были жизненно необходимы.
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Ответ RusVector
А почему интервью у чемпионки в ЖО Аделии Петросян так и не берут? И на передачу какую-нибудь на ТВ не приглашают, например "Доброе утро"? С тех пор как выиграла ЧР, так о ней вобще ни слуху ни духу! Зато о Камиле было много новостей, сейчас у Галлямова интервью похоже взяли ...
Может ее берегут от медийности. С Акатьевой также было в прошлом году. Писали про Валиеву, Туктика и даже Горбачёву, а про неё нет
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Ответ RusVector
А почему интервью у чемпионки в ЖО Аделии Петросян так и не берут? И на передачу какую-нибудь на ТВ не приглашают, например "Доброе утро"? С тех пор как выиграла ЧР, так о ней вобще ни слуху ни духу! Зато о Камиле было много новостей, сейчас у Галлямова интервью похоже взяли ...
Правильно все делают. Ни к чему хорошему эта медийность не приводит.
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