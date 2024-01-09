Александр Галлямов: «По ходу сезона мы не участвовали в шоу, готовились к чемпионату России со всей ответственностью»

Галлямов поделился мнением об участии в шоу по ходу соревновательного сезона.

В новогодние праздники и выступали в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик».

«По ходу сезона мы не участвовали в шоу. Накатывать программы надо именно в период без шоу. Мы неоднократно говорили, что готовились к чемпионату России со всей ответственностью. Во время шоу не было отрицательных отзывов, поэтому и тут считаю, что мы справились, приоритеты были расставлены верно.

Наш тур длился неделю, и отдохнуть нужно в любом случае, чтобы со свежей головой выйти на тренировки. Два дня нам дали на отдых, а со вторника приступаем к тренировкам. Плюс нам надо поработать над подготовкой к прыжковому турниру – над чем конкретно, это пока что секрет.

Эмоционально очень сложно «отворачиваться» от всего происходящего. 29 и 30 декабря я на полтора дня «отключился» от всего, своего рода информационный детокс был. Это очень помогает, но это такая же часть подготовки, как и все остальные. 31 декабря на часок встретился с болельщиками на катке в «Севкабеле» – это очень бодрит и помогает эмоционально набраться сил», – сказал фигурист.