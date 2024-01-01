«Я так на Олимпиаде не волновалась». Загитова опубликовала влог о презентации своей коллекции одежды

Теги сборная России женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала влог, посвященный презентации ее коллекции одежды.

Презентация прошла в ноябре в одном из торгово-развлекательных центров Москвы. 

«Я так на Олимпиаде не волновалась. Серьезно. Там хотя бы было все более-менее под контролем, а сейчас я не знаю, что вообще ожидать», – сказала фигуристка перед началом мероприятия.

«Эта идея у меня достаточно долго созревала, и хотелось сделать все на максимум, чтобы людям понравилось.

Самая главная мотивация для меня – это как раз люди, которые меня поддерживали в трудные времена и в самые лучшие времена. Всегда они были со мной, и хотелось поделиться с ними частичкой себя», – сказала Загитова о своей коллекции.

«Я, если честно, сейчас немного в шоке. Это какие-то невероятные эмоции. Как после соревнований, когда ты удачно выступил – и у тебя такое вроде как опустошение, но много эмоций внутри. И от этого мне очень хорошо.

Потому что я знаю, что сегодня меня поддержало очень много людей. Я очень переживала, что никто не придет. Я думала: как так, я вообще не готова. Я опаздывала сюда, я переживала, что лук не подойдет, как оценят люди. Мне кажется, что прошло достаточно неплохо, я бы даже сказала, отлично.

И, конечно же, огромное спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Благодаря всем вам я развиваюсь и пытаюсь придумывать что-то новенькое», – добавила олимпийская чемпионка.

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6 комментариев
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Удачи и успеха Алине в Новом году. Позитивный и добрый она человек .
Пусть положительная энергетика возвращается к самой Алине .
В НГ праздники у Алины по три шоу- спектакля в день о ее звездном пути , где она сама героиня . Здоровья и сил.
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Желаем успехов в твоих начинаниях,
Побед и везения, и новых надежд,
Пускай исполняется больше мечтаний,
Удача пускай всегда рядом идёт

Поддержат друзья, и во всём помогают
Тебе пусть большой вдохновения поток,
Дела процветают, сбываются планы,
И счастье судьба запасает пусть впрок!
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Алина, удачи тебе в новом году. Пусть успех сопутствует тебе в благих начинаниях!
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«Пытаюсь придумывать что-то новенькое» - это про слова ?)
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Ответ Sgi
«Пытаюсь придумывать что-то новенькое» - это про слова ?)
Согласитесь, даже слова она придумывает талантливо!
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