«Я так на Олимпиаде не волновалась». Загитова опубликовала влог о презентации своей коллекции одежды

Алина Загитова опубликовала влог, посвященный презентации ее коллекции одежды.

Презентация прошла в ноябре в одном из торгово-развлекательных центров Москвы.

«Я так на Олимпиаде не волновалась. Серьезно. Там хотя бы было все более-менее под контролем, а сейчас я не знаю, что вообще ожидать», – сказала фигуристка перед началом мероприятия.

«Эта идея у меня достаточно долго созревала, и хотелось сделать все на максимум, чтобы людям понравилось.

Самая главная мотивация для меня – это как раз люди, которые меня поддерживали в трудные времена и в самые лучшие времена. Всегда они были со мной, и хотелось поделиться с ними частичкой себя», – сказала Загитова о своей коллекции.

«Я, если честно, сейчас немного в шоке. Это какие-то невероятные эмоции. Как после соревнований, когда ты удачно выступил – и у тебя такое вроде как опустошение, но много эмоций внутри. И от этого мне очень хорошо.

Потому что я знаю, что сегодня меня поддержало очень много людей. Я очень переживала, что никто не придет. Я думала: как так, я вообще не готова. Я опаздывала сюда, я переживала, что лук не подойдет, как оценят люди. Мне кажется, что прошло достаточно неплохо, я бы даже сказала, отлично.

И, конечно же, огромное спасибо всем, кто пришел меня поддержать. Благодаря всем вам я развиваюсь и пытаюсь придумывать что-то новенькое», – добавила олимпийская чемпионка.

Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год