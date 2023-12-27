Железняков об уходе от Тутберидзе: «Узнал, что мне подыскивается замена, не от тренерского штаба, а от посторонних людей. Стало обидно, но потом отпустил ситуацию»

Хореограф Железняков рассказал, почему прекратил сотрудничество с Тутберидзе.

– Что стало причиной ухода из штаба ?

– Несомненно, это огромное событие для меня, главное в этом году. 15 лет работы в команде такого уровня, уход переживается тяжело.

Я человек очень занятой – уже два филиала собственных хореографических студий, много сборов, мастер-классов, катастрофически не хватает времени. Приходилось пропускать занятия. Это не понравится ни одному тренеру – и это логично.

Был на выездных сборах и услышал, что мне подыскивается замена. Узнал это не от тренерского штаба, а от посторонних людей. Стало обидно, ведь коллегам было несложно позвонить и сказать об этом. Если бы сообщили напрямую – пережилось бы легче.

У меня отложилась обида, но потом понял, что все шло к этому. Отпустил ситуацию, обиды ушли. Уходить нужно по-доброму, что я и сделал – откланялся, поблагодарил за все и пошел своей дорогой.

В жизни всегда наступает время, когда нужно переходить на новый этап. Расстались мы без проблем и обид. Самому неудобно подводить команду. Но нужно развиваться, уделять много времени своему делу, вкладывать в это всего себя.

– Вы говорите, что искали именно замену. Возможно, это был человек в пару, нет?

– Я так и не понял ситуацию – брали второго человека на полноценную замену или только на время, когда я уезжаю? Еще раз повторю – можно было позвонить и сказать: «Алексей, возникла такая ситуация».

Это было не с подачи Тутберидзе, а по инициативе ребят, которые вели малышей. Получилось как-то некрасиво.

– Вы 15 лет работаете в одном штабе — наверняка, возникла некая химия в работе. Как вы сообщили о своем уходе Этери Георгиевне?

– Мы даже серьезно не обсуждали этот вопрос. Ушел и ушел. Не было разговоров, переплетений. Спасибо за работу, пока-пока.

– С учениками прощались?

– После этого не приезжал в «Хрустальный». Как-то тяжеловато прощаться, списывался с учениками, онлайн пообнимались – и на этом все закончилось.

Мы расстались очень хорошо, любим друг друга. Они огорчились, но это жизнь, так бывает. Все хорошо, никто ни на кого зла не держит, – сказал .

«Тутберидзе! Никогда не ценит. Прости, любовь». Почему ушел Железняков?