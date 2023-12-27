Железняков об уходе от Тутберидзе: «Узнал, что мне подыскивается замена, не от тренерского штаба, а от посторонних людей. Стало обидно, но потом отпустил ситуацию»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Железняков рассказал, почему прекратил сотрудничество с Тутберидзе.

– Что стало причиной ухода из штаба Этери Тутберидзе?

– Несомненно, это огромное событие для меня, главное в этом году. 15 лет работы в команде такого уровня, уход переживается тяжело.

Я человек очень занятой – уже два филиала собственных хореографических студий, много сборов, мастер-классов, катастрофически не хватает времени. Приходилось пропускать занятия. Это не понравится ни одному тренеру – и это логично.

Был на выездных сборах и услышал, что мне подыскивается замена. Узнал это не от тренерского штаба, а от посторонних людей. Стало обидно, ведь коллегам было несложно позвонить и сказать об этом. Если бы сообщили напрямую – пережилось бы легче.

У меня отложилась обида, но потом понял, что все шло к этому. Отпустил ситуацию, обиды ушли. Уходить нужно по-доброму, что я и сделал – откланялся, поблагодарил за все и пошел своей дорогой.

В жизни всегда наступает время, когда нужно переходить на новый этап. Расстались мы без проблем и обид. Самому неудобно подводить команду. Но нужно развиваться, уделять много времени своему делу, вкладывать в это всего себя.

– Вы говорите, что искали именно замену. Возможно, это был человек в пару, нет?

– Я так и не понял ситуацию – брали второго человека на полноценную замену или только на время, когда я уезжаю? Еще раз повторю – можно было позвонить и сказать: «Алексей, возникла такая ситуация».

Это было не с подачи Тутберидзе, а по инициативе ребят, которые вели малышей. Получилось как-то некрасиво.

– Вы 15 лет работаете в одном штабе — наверняка, возникла некая химия в работе. Как вы сообщили о своем уходе Этери Георгиевне?

– Мы даже серьезно не обсуждали этот вопрос. Ушел и ушел. Не было разговоров, переплетений. Спасибо за работу, пока-пока.

– С учениками прощались?

– После этого не приезжал в «Хрустальный». Как-то тяжеловато прощаться, списывался с учениками, онлайн пообнимались – и на этом все закончилось.

Мы расстались очень хорошо, любим друг друга. Они огорчились, но это жизнь, так бывает. Все хорошо, никто ни на кого зла не держит, – сказал Алексей Железняков

«Тутберидзе! Никогда не ценит. Прости, любовь». Почему ушел Железняков?

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18 комментариев
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Так отпустил, что до сих пор успокоиться не может
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Железняков типичная истеричка, толком не разобрался, но на всякий случай обиделся и убежал.
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Приходилось пропускать занятия и Железняков ещё чем-то не доволен?
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Ага, ценный сотрудник, занятия пропускал, а дети ждать что ли должны хореографа.
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понятно, большой мальчик вспылил, хлопнул дверью - и ему было сказано гуд бай
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А еще можно попробовать ходить на работу - и всегда будешь в курсе.
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Ну, честно говоря, по описанному выходит правильнго его заменили. Т.е. он постоянно катается по своим делам, группы без преподавателя танцев, просят нанять им человека. Человека ищут, но Железняков, узнав об этом, вместо того, чтобы найти компромис, предпочел уйти в закат. Обиды его непонятны, ведь все указывает на то, что свое дело ему интереснее, но он почему-то считал, что его будут держать на зарплате за выслугу лет.
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+6
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Для кого плохо?
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Ответ imaxim
Так отпустил, что до сих пор успокоиться не может
Значит, частичку души там оставил, пройдёт потихоньку, сидеть дома и горевать ему некогда, работа лучший лекарь.
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Теперь еще 5 лет будет пиариться на воспоминаниях о работе с Тутберидзе)
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Ну то есть букет на прощание он не подарил?))))
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Леше не нравилось, когда девчонки занятия пропускали по хореографии,а себе это позволял.И про посторонних людей за спиной хорошо сказал, как будто про себя. Теперь вот пиарится на штабе, некрасиво!
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А Тутберидзе выкажется уже по этому поводу? Что там Железняков набедокурил?
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Да сколько можно мусолить то уже.. Сам всех подставил, ещё и жалуется.
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Это всё старые вью публикуют или его до сих пор бомбит? Не хило отпустил ситуацию.
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Ответ imaxim
Так отпустил, что до сих пор успокоиться не может
Так творческий же человек, эмоциональный) Сначала всю посуду в доме перебил)
То, что сейчас - это уже "успокоился")
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драма квин
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