Алена Леонова: «Не верю, что эпоха Тутберидзе заканчивается. Все это череда обстоятельств – кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов»

Леонова считает, что Тутберидзе подготовит еще много успешных фигуристов.

– Насколько Евгений Плющенко справляется с ролью главного конкурента ?

– Чтобы справляться, нужно как минимум иметь такое же количество спортсменов. А так, конечно, всю эту борьбу, навязанную интернетом, я комментировать не хочу. Придумали между ними какую-то войну, которой даже и нет.

– Эпоха Тутберидзе заканчивается? Впервые за один сезон ее ученицы проиграли так много стартов.

– Нет, я абсолютно не верю в это. Все это череда обстоятельств – кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов, еще что-то. Что касается Тутберидзе, то я думаю, мы еще увидим у нее много новых звезд, – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

50 великих мемов российской фигурки