Алена Леонова: «Не верю, что эпоха Тутберидзе заканчивается. Все это череда обстоятельств – кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алена Леонова Этери Тутберидзе Фигурное катание

Леонова считает, что Тутберидзе подготовит еще много успешных фигуристов.

– Насколько Евгений Плющенко справляется с ролью главного конкурента Этери Тутберидзе?

– Чтобы справляться, нужно как минимум иметь такое же количество спортсменов. А так, конечно, всю эту борьбу, навязанную интернетом, я комментировать не хочу. Придумали между ними какую-то войну, которой даже и нет.

– Эпоха Тутберидзе заканчивается? Впервые за один сезон ее ученицы проиграли так много стартов.

– Нет, я абсолютно не верю в это. Все это череда обстоятельств – кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов, еще что-то. Что касается Тутберидзе, то я думаю, мы еще увидим у нее много новых звезд, – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова. 

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13 комментариев
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а ТШТ работают себе спокойно. У них свой каток, новые пары. Им некогда эпохи обсуждать.
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А когда же начнётся давно анонсированная Эпоха Плющенко-тренера? Мы всё ждём и ждём, но никак дождаться не можем.
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Отсутствует Акатьева, иначе ТШТ занял бы весь пьедестал. Главное, все это знают , но злобу скидывают. Дело хейтеров злиться, себя накручивать на болезни.
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Вообще, как писали в некоторых школах по 90 спортсменов, а в ТШТ 15-20, и все супер.
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Ответ Gemma157
Все когда-нибудь рано или поздно заканчивается☝
Не дождётесь, наоборот, всё только начинается, а вот другие школы никак не начнут, даже имея у себя бывших квадисток из Хрустального. Кто там есть у них, да никого нет.
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Хочешь верь хочешь не верь.. Устроили тут ромашку
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Предлагаю всем подождать окончание сезона 23/24 и только потом делать выводы - заканчивается эпоха Тутберидзе или продолжается! В конце марта след. года проанализировать результаты спортсменов ТШТ и резюмировать: есть ли ещё порох в пороховницах у воспитанников и тренеров "Хрустального" или уже нет, смогут они и дальше быть конкурентноспособными или надо будет решать конкретные проблемы по каким либо вопросам.
Желаю ТШТ и дальше - как можно больше побеждать !
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Эпоха не закончилась, просто пока Тутберидзе не удаётся заполучить таких талантов, как Косторная, Трусова, Щербакова, Валиева. Но как только, так сразу...
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