Бойкова об ошибке на риттбергере: «Поспешила оттолкнуться, полетела вне оси. Поспешишь – людей насмешишь»

Бойкова и Козловский оценили прокат короткой программы на чемпионате России.

и получили за выступление 78,95 балла и лидируют после двух разминок. Партнерша ошиблась на приземлении с параллельного тройного риттбергера.

Козловский: Очень обидно, прокат был близкий к тому, чтобы быть выдающимся. Из всех выступлений в этом сезоне самый легкий, воздушный прокат был сегодня, исполнен играючи. Уверен, что общего выступления помарка не испортила, но она очень обидная.

Бойкова: Поспешила оттолкнуться, полетела вне оси. Поспешишь – людей насмешишь. Больше так делать не надо.

Козловский: В условиях отстранения это самый главный и основополагающий турнир сезона. Единственный, который дает российскому спортсмену какой-то титул, который остается навсегда. Остальные заменяют другие турниры.

(Об освоении четверного выброса) Это сложный элемент. Вопрос в целесообразности. Если мы поймем, что исполнять его в программе резонно, то будем это делать.