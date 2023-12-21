Бойкова об ошибке на риттбергере: «Поспешила оттолкнуться, полетела вне оси. Поспешишь – людей насмешишь»

Теги сборная России чемпионат России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бойкова и Козловский оценили прокат короткой программы на чемпионате России.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили за выступление 78,95 балла и лидируют после двух разминок. Партнерша ошиблась на приземлении с параллельного тройного риттбергера.

Козловский: Очень обидно, прокат был близкий к тому, чтобы быть выдающимся. Из всех выступлений в этом сезоне самый легкий, воздушный прокат был сегодня, исполнен играючи. Уверен, что общего выступления помарка не испортила, но она очень обидная.

Бойкова: Поспешила оттолкнуться, полетела вне оси. Поспешишь – людей насмешишь. Больше так делать не надо.

Козловский: В условиях отстранения это самый главный и основополагающий турнир сезона. Единственный, который дает российскому спортсмену какой-то титул, который остается навсегда. Остальные заменяют другие турниры.

(Об освоении четверного выброса) Это сложный элемент. Вопрос в целесообразности. Если мы поймем, что исполнять его в программе резонно, то будем это делать.

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2 комментария
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Вот именно: поспешила перебежать и полетела вне оси. Теперь пожинай плоды своей спешки-перебежки.
А Дмитрий выдает желаемое за действительное, потерял адекват..
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Мне очень они нравятся в этой программе: лёгкие, изящные.
Очень жаль, что Саша ошиблась, очень жаль.
Работать и ещё раз работать.
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