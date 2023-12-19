«Продолжаю тренироваться в зале на новом катке». Акатьева опубликовала видео своей тренировки

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева опубликовала видео своей тренировки в зале.

В июне этого года фигуристка получила стрессовый перелом, из-за которого не тренировалась около полутора месяцев. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер.

Акатьева не выступала на соревнованиях в текущем сезоне – только на контрольных прокатах, где представила короткую программу, но снялась с произвольной. 

«Продолжаю тренироваться в зале на новом катке», – написала чемпионка России 2023 года. 

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11 комментариев
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Пока Соня тренируется в тренажёрном зале, поддерживая физическую форму и мышечный тонус. Придёт время и для тренировок на льду. Удачи и успеха !
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Соня с ТШТ приняли правильное решение: нормально залечить травму, постепенно набирать форму и проходить пубертат пресловутый...
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Так приятно видеть Соню. Здорово, что вовсю тренируется. Надеюсь, скоро нога окончательно восстановится и мы увидим Соню на льду. Очень этого жду. Здоровья Соне.
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Сонечка держит легкую стройную фигуру, молодец, занимайся и долечивайся.
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Здоровья Соне. Такая худенькая, кажется еще больше похудела.
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Скорейшего восстановления Соне!
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Здоровья, здоровья, здоровья!
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Ответ olvl
Так приятно видеть Соню. Здорово, что вовсю тренируется. Надеюсь, скоро нога окончательно восстановится и мы увидим Соню на льду. Очень этого жду. Здоровья Соне.
Не надо торопить спортсмена, со здоровьем шутки плохи, не от фанатских хотелок травмы задивают быстрее медицинских прогнозов.
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Ответ Galym1968
Соня с ТШТ приняли правильное решение: нормально залечить травму, постепенно набирать форму и проходить пубертат пресловутый...
Соня да, а ТШ как раз не дал ей восстановиться после предыдущей и довел до новой.
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Сонечка умница! Ждем на стартах в следующем году!
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Радостно за Соню, что она активно поддерживает физическую форму. Скорейшего ей выздоровления и полноценного возвращения на соревновательный лед!
И на восхитительной ноте хочу порадоваться за Анечку Докукину, прекрасно откатавшую свою ПП и занявшую 1 место по 2 сп.р. на турнире "Новогоднее чудо"!
Прелестная десятилетняя " балерина"!
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