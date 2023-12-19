«Продолжаю тренироваться в зале на новом катке». Акатьева опубликовала видео своей тренировки

Софья Акатьева опубликовала видео своей тренировки в зале.

В июне этого года фигуристка получила стрессовый перелом, из-за которого не тренировалась около полутора месяцев. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер.

Акатьева не выступала на соревнованиях в текущем сезоне – только на контрольных прокатах, где представила короткую программу, но снялась с произвольной.

«Продолжаю тренироваться в зале на новом катке», – написала чемпионка России 2023 года.

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