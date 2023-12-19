«Продолжаю тренироваться в зале на новом катке». Акатьева опубликовала видео своей тренировки
Софья Акатьева опубликовала видео своей тренировки в зале.
В июне этого года фигуристка получила стрессовый перелом, из-за которого не тренировалась около полутора месяцев. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер.
Акатьева не выступала на соревнованиях в текущем сезоне – только на контрольных прокатах, где представила короткую программу, но снялась с произвольной.
«Продолжаю тренироваться в зале на новом катке», – написала чемпионка России 2023 года.
Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?
Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане
И на восхитительной ноте хочу порадоваться за Анечку Докукину, прекрасно откатавшую свою ПП и занявшую 1 место по 2 сп.р. на турнире "Новогоднее чудо"!
Прелестная десятилетняя " балерина"!