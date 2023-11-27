Инна Гончаренко: «Думаю, Косторная и Куница быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это пара, которая запоминается»
Инна Гончаренко оценила прогресс Алены Косторной и Георгия Куницы.
«Прогресс, что называется, налицо. Алена мне очень нравится, девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнерша. Я люблю такие пары, Георгий ее мужественно оттеняет.
Они мне нравятся, я сразу сказала, что эта пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень. Виден азарт, они хотят пробиться, подняться как можно быстрее.
От проката к прокату они скатываются, и прогресс лично мне заметен. Ребят можно с этим поздравить, но работы предстоит еще много — трудиться и трудиться.
Но выступления очень неплохие. Да, не без ошибок, но у них свой путь, который они должны пройти, и от этого никуда не деться. Думаю, что они быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это та пара, которая запоминается», — сказала Гончаренко.
Относительно скатанности можно обсуждать, но мне кажется, что судьи осторожничают в компонентах для новой пары.
Главное сейчас, чтобы Алёна не психанула и пара продолжила совершенствоваться.
Терпения и успех придёт обязательно!
А КК прогрессируют.
О результатах можно будет говорить только в следующем сезоне. Пока рано.
Ведь по краю же ходит.😁✊✌️
Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень...
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там, помимо этого, очень много других "если".
И сам вид - не менее травмоопасный, чем одиночка. А руки-то у неё изначально слабоваты, вроде бы как...
Или, в конце концов - забеременеет.
А это точно важнее локальных стартов.
Но если будут и дальше так прогрессировать - это в любом случае здОрово.
Если объективно молодцы. Скорость прибавили, с прыжками напряга не будет, если плотно будут работать над парными элементами, догонят. Подкрут не ахти какой, но доработают. А так Бетина фишек в программы накидала не слабых.
У них так огромный прогресс,видео много проделанной работы,все придет,если морально сдюжат давление