Инна Гончаренко: «Думаю, Косторная и Куница быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это пара, которая запоминается»

Теги сборная России пары Инна Гончаренко Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила прогресс Алены Косторной и Георгия Куницы.

«Прогресс, что называется, налицо. Алена мне очень нравится, девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнерша. Я люблю такие пары, Георгий ее мужественно оттеняет.

Они мне нравятся, я сразу сказала, что эта пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень. Виден азарт, они хотят пробиться, подняться как можно быстрее.

От проката к прокату они скатываются, и прогресс лично мне заметен. Ребят можно с этим поздравить, но работы предстоит еще много — трудиться и трудиться.

Но выступления очень неплохие. Да, не без ошибок, но у них свой путь, который они должны пройти, и от этого никуда не деться. Думаю, что они быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это та пара, которая запоминается», — сказала Гончаренко.

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37 комментариев

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Veronika spuria
Каким то образом, Алена с Гошей смотрятся взрослой, красивой парой, никак не начинающими учениками в парном ,неуверенными в себе. Понятно,что работы много, но если есть желание, то все получится.
+51
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+49
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Инна1945
Ответ Алена Иванова
Алёна определенно лидер в их паре. Но её этот азарт, желание побеждать очень даже хорошо влияет на Гошу. Под всем этим напором Алёны он хорошо прогрессирует как парник. Нет сомнений что в том темпе каком ребята работают сейчас, они смогут прорваться в топы. Есть сомнения по поводу Алёны, но очень надеюсь что именно её характер не развалит пару
Гоша великолепен и здорово прогрессирует. Он вообще мало косячит. Вот бы ещё подкрут в небеса смог когда-нибудь освоить как у Княжука.
+40
-1
+39
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Алена Иванова
Алёна определенно лидер в их паре. Но её этот азарт, желание побеждать очень даже хорошо влияет на Гошу. Под всем этим напором Алёны он хорошо прогрессирует как парник. Нет сомнений что в том темпе каком ребята работают сейчас, они смогут прорваться в топы. Есть сомнения по поводу Алёны, но очень надеюсь что именно её характер не развалит пару
+39
0
+39
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Delirium
Ответ Tamara Plyasunova
Комментарий скрыт
Поживем-увидим. Но факт в том, что, хоть и не без помощи ошибок соперников, КК таки залетели на финал гранпри. Т.е. им нужно будет пахать и в декабре для ЧР, и в феврале для Спартакиады. И я не удивлюсь, если к Спартакиаде у них и тодесы станут приличными, и поддержки отработают, и за 200 баллов шагнут смело.
+32
-1
+31
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Olga.t
У КК в ПП самая высокая техническая база, выполнена без больших ошибок.
Относительно скатанности можно обсуждать, но мне кажется, что судьи осторожничают в компонентах для новой пары.
Главное сейчас, чтобы Алёна не психанула и пара продолжила совершенствоваться.
Терпения и успех придёт обязательно!
+30
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Татьяна Макарова
Пара красивая, харизма присутствует. Интересно наблюдать за их прогрессом. Успехов им!
+22
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Галина Салманова
Ответ Алена Иванова
Алёна определенно лидер в их паре. Но её этот азарт, желание побеждать очень даже хорошо влияет на Гошу. Под всем этим напором Алёны он хорошо прогрессирует как парник. Нет сомнений что в том темпе каком ребята работают сейчас, они смогут прорваться в топы. Есть сомнения по поводу Алёны, но очень надеюсь что именно её характер не развалит пару
Гоша - наиумнейший человек. Я поражаюсь, как это в 20 лет возможно вообще. Он вроде бы тихо в сторонке и в тени чемпионки стоит... Но как расцвела Аленка!!!! Не на пустом месте точно. Он и сам не стесняется говорить, что многому у нее учится, а сколькому научит сам (и я не про фигурное катание). Уверена, скоро мы увидим совсем другую Алену)))
+20
-2
+18
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Tzaichiha
Тоже очень нравится пара Косторная-Куница. Очень гармонично вместе смотрятся. Не скажу, что Гоша теряется на фоне очень яркой Алёны. Вчера на Гран При состав в парах был очень сильный и КК не смотрелись новичками. Аленка вчера улыбалась и была довольна прокатом в целом, но на спортсе этому уделили намного меньше внимания, чем в прошлый раз. По-моему надо уходить от мнения, что чернуха и негатив приносят просмотры, сейчас запрос на позитив, ловите этот тренд и не проиграете.
+17
-2
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Лека-Лека
Трудиться надо всем.
А КК прогрессируют.
О результатах можно будет говорить только в следующем сезоне. Пока рано.
+9
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хочется верить, что Гончаренко не ошибается.
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B.Jones
Ответ Марлин
У Георгия с предыдущей партнершей была тоже проблема с подкрутом.
А может мы просто до хера сразу хотим😁. И так пока хорошо. Вот я прог как с шоу хочу. Особенно Вивальди. Но это уже со скилами надо делать
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B.Jones
Ответ Инна1945
Гоша великолепен и здорово прогрессирует. Он вообще мало косячит. Вот бы ещё подкрут в небеса смог когда-нибудь освоить как у Княжука.
Нереально крут.
Ведь по краю же ходит.😁✊✌️
+7
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Док Аксель
Они мотивированы как никто среди парников и им есть что и кому доказывать. При всех их проблемах и амбиции, прежде всего Алёны, она видит и ТШ тоже над чем им надо много работать, чтобы быть конкурентными за третье место, если они мечтают о пьедестале.
+6
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Алена Иванова
Ответ Большой Влад
Алёне стоит посмотреть, хочет ли Морозов вернуться. Надежды на то, что куница станет хорошей фигуристкой в парном катании, мало. Ей нужен партнер высокий, сильный и очень опытный.
Ну Алёну не каждый партнёр выдержит. Мне кажется что она где то говорила что не особо хотят парни с ней катать, тем более если после неудачного проката она будет крыть матом. Так что Гоша это её единственный вариант в парном
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Алена Иванова
Ну Алёну не каждый партнёр выдержит. Мне кажется что она где то говорила что не особо хотят парни с ней катать, тем более если после неудачного проката она будет крыть матом. Так что Гоша это её единственный вариант в парном
да он чушь всегда пишет, не стоит на него реагировать вообще
+4
0
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Анастасия Платонова
Если Алёна захочет, то она сможет. Да и Гошу за собой потянет. Они прекрасно дополняют друг друга. Взбаламошная, своевольная Алёна и спокойный, размеренный Гоша.
Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень...
+6
-2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Olga.t
У КК в ПП самая высокая техническая база, выполнена без больших ошибок. Относительно скатанности можно обсуждать, но мне кажется, что судьи осторожничают в компонентах для новой пары. Главное сейчас, чтобы Алёна не психанула и пара продолжила совершенствоваться. Терпения и успех придёт обязательно!
Главное сейчас, чтобы Алёна не психанула
_______________
там, помимо этого, очень много других "если".
И сам вид - не менее травмоопасный, чем одиночка. А руки-то у неё изначально слабоваты, вроде бы как...
Или, в конце концов - забеременеет.
А это точно важнее локальных стартов.
Но если будут и дальше так прогрессировать - это в любом случае здОрово.
+4
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galik55
Просто говорят о них много. Ну Аленка еще тот провокатор.
Если объективно молодцы. Скорость прибавили, с прыжками напряга не будет, если плотно будут работать над парными элементами, догонят. Подкрут не ахти какой, но доработают. А так Бетина фишек в программы накидала не слабых.
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Irina037
Ответ versa
В одиночном Алёна была, так называемый, "полный пакет". Пара их с Куницей при всей красоте катания Алёны и хороших прыгах такой не будет. Поддержки и подкрут - слабое звено и вряд ли наладят, хотя я не спец, конечно. Впрочем это пьедесталам не помешает, из полностью гармоничных пар во всех аспектах только Гордееву - Гринькова сходу могу вспомнить. А пары наши все запоминающиеся.
Китайцы последние мелкие были,но партнёр силен
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Екатерина К
С программами отличное попадание , два дня эта музыка в голове играет))) подчистят, и глядишь еще лучше смотреться будут сойка и оттенки серого.
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B.Jones
Мысли про подкрут. Мне кажется, дело не в том что Гоше сил не хватает. Дело в конституции Алёны. Кмк. Она хоть и маленькая, но сложением другая. Она катальщица, с отличным прыжком, а это сильные бедра и кор. Другой ЦТ, другой баланс. Достаточно посмотреть на телосложение классических парниц. Наверное техника должна это учитывать. С какими-то акробатами надо поработать. Росляков должен это понимать, он довольно аналитичен Кмк
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Dina Noname
Ну такое качество, как желание всем все доказывать у Алёны тут ругали, но оно же ее и толкает вперед к развитию. Какая разница, какова мотивация, если она приведёт к нужному результату. Зато точно не опустит руки из-за хейтеров. Спортивная злость💪
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Екатерина К
Красавчики , пусть до идеала далеко , но прогресс быстрый. Надеюсь , Алена не сожрет Гошу , и мы когда-нибудь дождемся их триумфа . Должна, должна получить по заслугам такая талантливая катальщица .
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Тайга86
Может вернуться Аленке в одиночное? Красота конечно невероятная, могла еще зажечь, порох там точно есть. Но думаю что нет...Поэтому остается только пожелать успеха и без травм паре. Они классные, но работы там еще непочатый...
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Irina037
Хочется видеть больше скатанности,прыжки и вращения ближе друг к другу,Гоше получаться для выброса.
У них так огромный прогресс,видео много проделанной работы,все придет,если морально сдюжат давление
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Tzaichiha
Ответ Cathmi
Вот бы Куниц в Пермь к Слюсаренко хотя бы на стажировку, разучить на хорошем уровне парные элементы.
Сомневаюсь, что Слюсаренко захочет готовить конкурентов своим парам
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Cathmi
Вот бы Куниц в Пермь к Слюсаренко хотя бы на стажировку, разучить на хорошем уровне парные элементы.
+2
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Tzaichiha
Ответ versa
В одиночном Алёна была, так называемый, "полный пакет". Пара их с Куницей при всей красоте катания Алёны и хороших прыгах такой не будет. Поддержки и подкрут - слабое звено и вряд ли наладят, хотя я не спец, конечно. Впрочем это пьедесталам не помешает, из полностью гармоничных пар во всех аспектах только Гордееву - Гринькова сходу могу вспомнить. А пары наши все запоминающиеся.
Ну поддержки у них вполне на уровне, а с подкрутом надо конечно работать. Тут дело определенно в стабилизации техники, достаточно вспомнить китайцев, которые антропометрически были весьма сомнительны, но подкрутки у них отличные были.
+1
0
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Марлин
Ответ B.Jones
Мысли про подкрут. Мне кажется, дело не в том что Гоше сил не хватает. Дело в конституции Алёны. Кмк. Она хоть и маленькая, но сложением другая. Она катальщица, с отличным прыжком, а это сильные бедра и кор. Другой ЦТ, другой баланс. Достаточно посмотреть на телосложение классических парниц. Наверное техника должна это учитывать. С какими-то акробатами надо поработать. Росляков должен это понимать, он довольно аналитичен Кмк
У Георгия с предыдущей партнершей была тоже проблема с подкрутом.
+1
0
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ZFG
Ответ Delirium
Поживем-увидим. Но факт в том, что, хоть и не без помощи ошибок соперников, КК таки залетели на финал гранпри. Т.е. им нужно будет пахать и в декабре для ЧР, и в феврале для Спартакиады. И я не удивлюсь, если к Спартакиаде у них и тодесы станут приличными, и поддержки отработают, и за 200 баллов шагнут смело.
Они тоже пока с ошибками катались. Но прогресс действительно заметен, что радует и даёт хорошие надежды.
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versa
Ответ Irina037
Китайцы последние мелкие были,но партнёр силен
Да, но они в парном с детства.
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