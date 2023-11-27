Инна Гончаренко: «Думаю, Косторная и Куница быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это пара, которая запоминается»

Инна Гончаренко оценила прогресс Алены Косторной и Георгия Куницы.

«Прогресс, что называется, налицо. Алена мне очень нравится, девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнерша. Я люблю такие пары, Георгий ее мужественно оттеняет.

Они мне нравятся, я сразу сказала, что эта пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень. Виден азарт, они хотят пробиться, подняться как можно быстрее.

От проката к прокату они скатываются, и прогресс лично мне заметен. Ребят можно с этим поздравить, но работы предстоит еще много — трудиться и трудиться.

Но выступления очень неплохие. Да, не без ошибок, но у них свой путь, который они должны пройти, и от этого никуда не деться. Думаю, что они быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это та пара, которая запоминается», — сказала .