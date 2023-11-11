Самодурова о спаде после победы на ЧЕ-2019: «Переходный возраст начался, появилась неуверенность в себе, комплексы, связанные с лишним весом»

Теги сборная России женское катание Софья Самодурова Фигурное катание

Фигуристка Софья Самодурова рассказала о причинах спада после победы на ЧЕ-2019.

«После того сезона подрасслабилась. Не буду скрывать, что набрала лишний вес. Конечно, это девочке очень мешает, каждый килограмм – все. Я так чувствовала.

Было сложно эмоционально настроиться на следующий сезон, зная, что ты уже такую планку показал, что много чистых прокатов, что от тебя будут ждать в следующем сезоне намного большего. Не знаю, как так произошло, что все рассыпалось.

Я всю карьеру прислушивалась к тренерам, они всегда поддерживали, нет такого, что когда-то меня оставляли без внимания. Мы просто работали-работали, дальше продолжали готовиться к сезону. Наверное, все понимали, что я подхожу к сезону, сравнивая с предыдущим, не в той форме, которая была.

И худеть пыталась, и работать больше, катать программы больше. Но уже переходный возраст начался, появилась большая неуверенность в себе, какие-то комплексы, связанные с тем же лишним весом. Глюки в голове, что я не могу это прыгать, хотя понимала, что я это могу, что мне это по силам.

Просто переходный возраст. Это каждая спортсменка должна пройти и понять, каково это», – сказала Самодурова.

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2 комментария

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FS.Nika1
Удачи Софье в тренерской карьере! Молодец, что честно оценивала свою ситуацию, но важно ещё отметить, что у Софьи изначально заложены низкие прыжки и , к сожалению, она так и не запрыгала бы квады и триксель, часто отмечались недокруты на тройных, хотя верю, что она (как спортсменка) сделала бы все возможное, учила квады и т.д, но кому-то это дано от природы, а кому-то нет.
+6
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+5
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Roman Ivanov
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заняла место тукты на чм 2019
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