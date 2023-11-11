Самодурова о спаде после победы на ЧЕ-2019: «Переходный возраст начался, появилась неуверенность в себе, комплексы, связанные с лишним весом»

Фигуристка Софья Самодурова рассказала о причинах спада после победы на ЧЕ-2019.

«После того сезона подрасслабилась. Не буду скрывать, что набрала лишний вес. Конечно, это девочке очень мешает, каждый килограмм – все. Я так чувствовала.

Было сложно эмоционально настроиться на следующий сезон, зная, что ты уже такую планку показал, что много чистых прокатов, что от тебя будут ждать в следующем сезоне намного большего. Не знаю, как так произошло, что все рассыпалось.

Я всю карьеру прислушивалась к тренерам, они всегда поддерживали, нет такого, что когда-то меня оставляли без внимания. Мы просто работали-работали, дальше продолжали готовиться к сезону. Наверное, все понимали, что я подхожу к сезону, сравнивая с предыдущим, не в той форме, которая была.

И худеть пыталась, и работать больше, катать программы больше. Но уже переходный возраст начался, появилась большая неуверенность в себе, какие-то комплексы, связанные с тем же лишним весом. Глюки в голове, что я не могу это прыгать, хотя понимала, что я это могу, что мне это по силам.

Просто переходный возраст. Это каждая спортсменка должна пройти и понять, каково это», – сказала .