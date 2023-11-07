Нина Мозер: «Историю спорта мы давно не рассказываем. Блогеры, диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи»

Теги Нина Мозер Фигурное катание

Нина Мозер считает, что образ фигурного катания превращается в «мир грязи».

Об этом заслуженный тренер России высказалась на детском спортивном форуме «Вкатывайся», который проходит в Москве.

«История спорта – это то, что мы давно не рассказываем. К сожалению, дети у нас сейчас не знают ничего, у них короткая память. Блогеры, бесконечные диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи, желтой прессы.

Они получают очень мало хорошего, позитивного, нужного, а ведь спорт в целом позитивен – он дает развитие, дает жизненную энергию», – заявила Мозер.

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7 комментариев

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Vasily Ivanov
Если бы блогеры и диванные критики поднимали всю грязь ,которую производят в фк персоны типа Мозер - они бы все захлебнулись....
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Роман Волков
Может просто надо поменьше обращать внимания на писульки блогеров, а побольше СМОТРЕТЬ соревнования.
Я чего-то особо не замечаю никакой грязи.
Как говорят: Кто грязь ищет тот её обязательно найдёт.
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ксанна
...и непонятно, - кому выгодно, что это так?
Фигурное катание - красивый, зрелищный, интересный вид спорта, - очень сложный и опасный, - кому нужно его компрометировать в глазах зрителей и болельщиков?
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Brokkoli
В век интернета и соц сетей как и предсказывал кто-то давно «все тайное станет явным»
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Tatiana Klm
Очень «позитивно» о фк из уст руководителя)) А Вы работайте, братья: судейство подтяните, зрителей на трибуны зовите поэнергичнее, новые катки стройте!
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Tata777
ну прям откровенной грязи не наблюдаю..все что обсуждается фанами подкидываете вы сами...вот за собой и следите
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