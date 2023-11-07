Нина Мозер: «Историю спорта мы давно не рассказываем. Блогеры, диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи»

Нина Мозер считает, что образ фигурного катания превращается в «мир грязи».

Об этом заслуженный тренер России высказалась на детском спортивном форуме «Вкатывайся», который проходит в Москве.

«История спорта – это то, что мы давно не рассказываем. К сожалению, дети у нас сейчас не знают ничего, у них короткая память. Блогеры, бесконечные диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи, желтой прессы.

Они получают очень мало хорошего, позитивного, нужного, а ведь спорт в целом позитивен – он дает развитие, дает жизненную энергию», – заявила Мозер.