Нина Мозер: «Историю спорта мы давно не рассказываем. Блогеры, диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи»
Нина Мозер считает, что образ фигурного катания превращается в «мир грязи».
Об этом заслуженный тренер России высказалась на детском спортивном форуме «Вкатывайся», который проходит в Москве.
«История спорта – это то, что мы давно не рассказываем. К сожалению, дети у нас сейчас не знают ничего, у них короткая память. Блогеры, бесконечные диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи, желтой прессы.
Они получают очень мало хорошего, позитивного, нужного, а ведь спорт в целом позитивен – он дает развитие, дает жизненную энергию», – заявила Мозер.
Я чего-то особо не замечаю никакой грязи.
Как говорят: Кто грязь ищет тот её обязательно найдёт.
Фигурное катание - красивый, зрелищный, интересный вид спорта, - очень сложный и опасный, - кому нужно его компрометировать в глазах зрителей и болельщиков?