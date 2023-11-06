Таисия Собинина: «В парных элементах мы с Ходыкиным очень быстро прогрессируем. Мне порой кажется, что можем вообще что-то нереальное»

Таисия Собинина и Денис Ходыкин рассказали о желании исполнять элементы ультра-си.

Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Красноярске.

– Насколько сейчас хорошо понимаете друг друга и как можете оценить общую «готовность» пары?

: Это был для нас первый полноценный турнир, так что сложно пока о чем-то конкретном говорить. Я немного выпал из понимания того, как начинает пара и сейчас полностью доверяю тренерскому штабу. Понимаю, над чем нам нужно работать, и что работать нужно много. Тем не менее, что-то похожее на парное катание мы уже сейчас демонстрируем, что радует.

Собинина: В парных элементах мы вообще очень быстро прогрессируем. Мне порой кажется, что можем вообще что-то нереальное.

Ходыкин: Четверную подкрутку, к примеру, мы уже пробовали и делали.

Собинина: Я в моменте даже чувствовала пять оборотов.

Ходыкин: Хотя, если строго судить, то это подкрут в три с половиной оборота, полоборота съедается на входе.

Собинина: Хотелось бы и выбросами четверными заняться...

– Насколько вообще сейчас важно в парном катании уделять внимание элементам ультра-си? Глядя на политику ISU, кажется, что тактически в этом мало смысла.

Собинина: Для меня это важно эмоционально.

Ходыкин: Всегда хочется выделяться, делать что-то уникальное. То, чего не может никто другой. Делать что-то сложное, и делать это хорошо. В Красноярске мы показали чистые прокаты, но катали облегченную программу – не ту, что мы планировали даже на этом этапе подготовки. Тем не менее, это чистый прокат, от которого мы можем работать дальше и постепенно усложняться, добавляя сложные элементы.

Для начала работать над скольжением, композицией, учащать связки и работать над переходами. Следить за руками, ногами, а дальше уже усложнять технический контент. У нас для этого есть потенциал. Есть свой набор элементов, который мы уже делаем и можем делать. Но кроме того, есть и потенциал для дальнейшего роста. Но самое первое – вычистить то, что мы делаем сейчас. Делать элементы более уверенно, на высокие оценки GOE.