Даниелян о проблемах со здоровьем: «Надеюсь, скоро все пройдет и я смогу выкладываться по максимуму»

Фигурист Артур Даниелян рассказал о желании преодолеть проблемы со здоровьем.

Сегодня Даниелян занял третье место на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Как состояние после падения в короткой программе? Это не сильно отразилось на организме, в данный момент присутствуют некоторые проблемы со здоровьем, которые мы решаем, но не отходим от тренировочного плана.

Мы сократили объемы, точечно выстроили всю работу, чтобы был хотя бы какой-то сдвиг, а здоровье не ухудшалось. Сейчас мы в процессе, вылечиваем, надеюсь, скоро все пройдет и я смогу выкладываться по максимуму, потому что мне этого хочется.

Бывают падения и похлеще, это так, мягенько, на попу, на спину. Да, неожиданно, в целом вчера прокат был просто ужас. Конечно, у меня не было в сезоне более хороших прокатов короткой, но я нацеливался на свою форму, состояние.

Повязка, которая раскрутилась у меня в самом начале проката, полностью сбила, не хочу на нее все скидывать, но я был к этому не готов. За все пробы на тренировках и на Мемориале Панина она не развязывалась. Я мог показать хороший прокат.

Лучше здесь, чем дальше. Сегодня реабилитировался, как мог, в целом это пока самый хороший прокат произвольной, с одним четверным, но зато чистым. Запорол первый аксель, надо больше работать, потому что уже не в первый раз. Будем продолжать.

Пока не знаю, какие будут этапы Гран-при, думаем пока. Если получится, то ближе к концу, я надеюсь на это», – сказал Даниелян.