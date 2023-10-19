Муравьева поблагодарила фанатов из Китая за поддержку: «Мое сердце всегда открыто для вас, я постараюсь радовать каждого!»

Теги сборная России фото женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева поблагодарила фанатов из Китая за поддержку.

«Сегодня я счастлива и я знаю, что мои болельщики из Китая очень переживают и поддерживают меня…

Это невероятно искренние люди, я благодарна каждому из вас…

Мое сердце всегда открыто для вас, и я постараюсь радовать каждого! Спасибо», – написала Муравьева в инстаграме, опубликовав фото с подарками от поклонников.

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11 комментариев

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Sveta Arhipova
Соня такая милая без макияжа)
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Елена Спирина
Как приятно, что наших фигуристов поддерживают китайские фанаты
+9
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Wiley Fox
Что-то все больше на путина походит...
+5
-2
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Olga Krayz
Подарки всегда приятно получать 😊
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Инна1945
Ох уж эти неуловимые китайские фанаты😁 Чем вам русские-то не угодили?)) Это так забавно. Когда с Западом дружили прикалывало как артисты всякие зарубежных фанатов считали. Фигуристы китайцев обхаживают. Смешные.
+5
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Lennuci
Кстати, Соне такая прича больше идет. А то с той, с которой выступает голова квадратной чтоли смотрится.
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Zooey Glass
Какая интересная у Сони внешность. Особенно профиль выразительный, есть что-то ахматовское.
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Е...С
Ответ Инна1945
Ох уж эти неуловимые китайские фанаты😁 Чем вам русские-то не угодили?)) Это так забавно. Когда с Западом дружили прикалывало как артисты всякие зарубежных фанатов считали. Фигуристы китайцев обхаживают. Смешные.
Наверное, российских фанатов Соня благодарит при встрече.
+2
-2
0
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