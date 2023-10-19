Муравьева поблагодарила фанатов из Китая за поддержку: «Мое сердце всегда открыто для вас, я постараюсь радовать каждого!»
Фигуристка Софья Муравьева поблагодарила фанатов из Китая за поддержку.
«Сегодня я счастлива и я знаю, что мои болельщики из Китая очень переживают и поддерживают меня…
Это невероятно искренние люди, я благодарна каждому из вас…
Мое сердце всегда открыто для вас, и я постараюсь радовать каждого! Спасибо», – написала Муравьева в инстаграме, опубликовав фото с подарками от поклонников.
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