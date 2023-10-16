Камила Валиева выступит с показательным номером на втором этапе «Битвы школ».

«В прошлом году я уже выступала с показательным номером на «Битве школ». Атмосфера этого спортивного праздника была настолько уютной и запоминающейся, что я сразу же согласилась окунуться в нее еще раз. Судя по радости на лицах фигуристов, такие эмоции испытываю не я одна», – сказала фигуристка.

Второй этап «Битвы школ» пройдет 21 октября на «ЦСКА-Арене».