Камила Валиева выступит с показательным номером на втором этапе «Битвы школ»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Московского спорта Фигурное катание

Камила Валиева выступит с показательным номером на втором этапе «Битвы школ».

«В прошлом году я уже выступала с показательным номером на «Битве школ». Атмосфера этого спортивного праздника была настолько уютной и запоминающейся, что я сразу же согласилась окунуться в нее еще раз. Судя по радости на лицах фигуристов, такие эмоции испытываю не я одна», – сказала фигуристка.

Второй этап «Битвы школ» пройдет 21 октября на «ЦСКА-Арене».

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4 комментария

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FanofKamilaValieva
Как всегда , жду великолепное исполнение на льду ! Удачи и здоровье Камила !
+9
-6
+3
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Алё? Алёна
Блин, придется идти))) хотя не собиралась, первый этап меня не захватил, скучновато было. Из интересных маленьких был сын Добрина. Ну и Аделия с Соней конечно
+6
-4
+2
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