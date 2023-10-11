Матвей Ветлугин: «Я хочу оставаться в России и работать потом здесь. Думаю, что не буду уезжать, по крайней мере – сейчас»

Фигурист Матвей Ветлугин заявил, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Сегодня точно нет. Потому что я хочу оставаться в России и работать потом здесь. Думаю, что не буду уезжать, по крайней мере – сейчас.

У нас сейчас те спортсмены, которые уходят, даже за дружественные страны, за некоторыми чуть меньше уже наблюдают. И так как сейчас нет международки и наших спортсменов нет... Некоторые ведь смотрят только потому, что там есть наши спортсмены. Болеют за своих сограждан. И большая часть публики из-за этого не наблюдает за той же Настей Губановой, потому что там нет наших, а потому мы... Ну вот не смотрим это.

Я думаю, что большего внимания и узнаваемости можно добиться, если сейчас оставаться в нашем пространстве. И более того – я с верой в человечество рассчитываю, что пройдет недлительное время и мы снова окажемся там», – сказал .