Матвей Ветлугин: «Я хочу оставаться в России и работать потом здесь. Думаю, что не буду уезжать, по крайней мере – сейчас»
Фигурист Матвей Ветлугин заявил, что не планирует менять спортивное гражданство.
«Сегодня точно нет. Потому что я хочу оставаться в России и работать потом здесь. Думаю, что не буду уезжать, по крайней мере – сейчас.
У нас сейчас те спортсмены, которые уходят, даже за дружественные страны, за некоторыми чуть меньше уже наблюдают. И так как сейчас нет международки и наших спортсменов нет... Некоторые ведь смотрят только потому, что там есть наши спортсмены. Болеют за своих сограждан. И большая часть публики из-за этого не наблюдает за той же Настей Губановой, потому что там нет наших, а потому мы... Ну вот не смотрим это.
Я думаю, что большего внимания и узнаваемости можно добиться, если сейчас оставаться в нашем пространстве. И более того – я с верой в человечество рассчитываю, что пройдет недлительное время и мы снова окажемся там», – сказал Ветлугин.
Если только спортсмены ,:которые около пьедестала , чтобы иметь возможность выступать на ЧЕ, ЧМ, ОИ .
А Матвею здоровья , удачи в новом сезоне !
Хоккеистов, теннисистов, ЮФС, шахматы никто не банил.
Футболисты могут переходить в западные клубы
Фехтовальщики, борцы и боксеры выступают
ЛА и до СВО была забанена
Биатлонисты и так были на 2-3 ролях( лучше гарантированные призовые дома, чем борьба за топ 15 на КМ)
По сути если брать все виды спорта, то больше всех пострадали лыжники( особенно Большунов и Непряева) и отдельные спортсмены в других видах спорта, например пловца Рылова
Вообще неприятно, что большинству спортсменов все равно на эти баны, на и здесь неплохо кормят