Николай Мемола: «У меня была готова новая короткая – посвящение Сатоко Мияхаре. Но я пока не в состоянии презентовать эту программу так, как она того заслуживает»

Теги Finlandia Trophy Брайан Орсер сборная Италии мужское катание Сатоко Мияхара Николай Мемола Фигурное катание

Николай Мемола рассказал, что посвятил новую короткую программу Сатоко Мияхаре.

Итальянский фигурист занял 6-е место на турнире Finlandia Trophy в Эспоо. 

«Я решил оставить прошлогодние программы – это мой первый взрослый сезон, и я хочу больше времени уделить каким-то техническим аспектам. А эти постановки понравились в том году и судьям, и зрителям.

Вообще-то у меня была готова новая короткая программа – посвящение Сатоко Мияхаре. Почему ей? Я всегда восхищался ей. В ней было что-то особенное, она так тонко передавала эмоции.

Да, быть может, прыжки не были ее сильной стороной. Но не будем забывать, что она соревновалась с фигуристками, которые были знамениты своими прыжками – Алиной Загитовой, Кейтлин Осмонд и Рикой Кихирой.

Но стоило Сатоко выйти на лед – и все про это забывали, от нее невозможно было оторвать взгляд. Ее пример показывает, что ты можешь быть великим фигуристом даже без самых сложных прыжков. В 2019-м в Сайтаме она была великолепна.

Я понял, что еще пока не в состоянии презентовать эту программу так, как она того заслуживает. Если ты делаешь кому-то трибьют – он должен выглядеть идеально.

Поэтому если к следующему сезону мой тренер – по совместительству моя мама – скажет, что я готов, то это и будет моя короткая программа.

Я готовился к сезону в Канаде, в Крикет-клабе у Брайана Орсера. Мама не могла со мной поехать и помогала онлайн.

Брайан – невероятный человек, очень умный и просто обожающий свое дело. Он и Трейси Уилсон умеют вдохновлять», – передает слова Мемолы корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Ну, заинтриговал. Уже не терпится посмотреть эту программу.
А Сатоко действительно отличная катальщица.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ Девушка Безимени
она жива, надеюсь?
Сегодня выступала на Japan Open с утра.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Ответ Девушка Безимени
она жива, надеюсь?
на ЯО откатала ПП с каскадами. Конечно, как и раньше с недокрутами, но 123 балла. И дорожка и два вращения 4-го уровня.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bona ulo
Ну что ж, Николай прав, катает Сатоко действительно очень красиво и проникновенно. Делать трибьют такой фигуристке дело очень не простое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
она жива, надеюсь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
Ответ Lennuci
Сегодня выступала на Japan Open с утра.
ну слбг
а то эти заочные посвящения..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
Ответ Лакс
на ЯО откатала ПП с каскадами. Конечно, как и раньше с недокрутами, но 123 балла. И дорожка и два вращения 4-го уровня.
отл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий