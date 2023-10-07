Николай Мемола: «У меня была готова новая короткая – посвящение Сатоко Мияхаре. Но я пока не в состоянии презентовать эту программу так, как она того заслуживает»

Николай Мемола рассказал, что посвятил новую короткую программу Сатоко Мияхаре.

Итальянский фигурист занял 6-е место на турнире в Эспоо.

«Я решил оставить прошлогодние программы – это мой первый взрослый сезон, и я хочу больше времени уделить каким-то техническим аспектам. А эти постановки понравились в том году и судьям, и зрителям.

Вообще-то у меня была готова новая короткая программа – посвящение . Почему ей? Я всегда восхищался ей. В ней было что-то особенное, она так тонко передавала эмоции.

Да, быть может, прыжки не были ее сильной стороной. Но не будем забывать, что она соревновалась с фигуристками, которые были знамениты своими прыжками – Алиной Загитовой, Кейтлин Осмонд и Рикой Кихирой.

Но стоило Сатоко выйти на лед – и все про это забывали, от нее невозможно было оторвать взгляд. Ее пример показывает, что ты можешь быть великим фигуристом даже без самых сложных прыжков. В 2019-м в Сайтаме она была великолепна.

Я понял, что еще пока не в состоянии презентовать эту программу так, как она того заслуживает. Если ты делаешь кому-то трибьют – он должен выглядеть идеально.

Поэтому если к следующему сезону мой тренер – по совместительству моя мама – скажет, что я готов, то это и будет моя короткая программа.

Я готовился к сезону в Канаде, в Крикет-клабе у . Мама не могла со мной поехать и помогала онлайн.

Брайан – невероятный человек, очень умный и просто обожающий свое дело. Он и Трейси Уилсон умеют вдохновлять», – передает слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец