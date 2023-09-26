В Казахстане открылась школа фигурного катания имени Алексея Мишина

Теги Алексей Мишин Фигурное катание

Школа фигурного катания имени Алексея Мишина открылась в Казахстане.

Школа Mishin Ice Club будет работать на арене Ice House в Уральске.

Как сообщает Федерация фигурного катания России, Мишин планирует оказывать помощь в подготовке фигуристов, поддерживая связи с тренерами и учениками школы. 

«Я с большим интересом съездил в Казахстан. Отрадно видеть, что нашему отечественному опыту находится широкое применение и за пределами нашей страны.

Открытие такой школы в Казахстане – это реальный символ того, что наше фигурное катание существует и развивается вопреки санкциям и запретам», – сказал заслуженный тренер России. 

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21 комментарий

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Светлана М
Достойное имя у школы.
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Аленка_76
Мои поздравления Алексею Николаевичу!
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Olga Krayz
Поздравляю Алексея Николаевича с открытием школы!
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Andreir888
А вот это грамотное проявление так называемой "мягкой силы" в самом хорошем смысле этого выражения!
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Alla Belova
Ну вот, а он ещё говорил, как бы не потерять мотивацию))
А тут оказывается, целая школа возникла))
Здоровья и сил Мишину!
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Allairina
Здорово! Поздравляю Профессора Алексея Николаевича! 👍
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olvl
Поздравляю Алексея Николаевича! Школа ФК это прекрасно.
+7
-1
+6
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Tytti
Поздравляю Алексея Николаевича!
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romeo5555
Браво! Хороших учеников для школы. Алексею Николаевичу здоровья и успехов
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Аврора кубик
Мои поздравления Алексею Николаевичу!! Здорово!!
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Ливия
Здорово, поздравляю Профессора с этим.
Наверное, все его фигуристы с ним во главе будут ездить туда с мастер классами. Лазукин там на постоянке будет.
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Док Аксель
Есть школа, тренеры -- будут и ученики. Удачи !
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Елена Спирина
Школе Мишина удачи и процветания! Поздравляю с открытием!
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Azima
Ответ RusVector
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и не только арбузы)))
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RusVector
Ответ Azima
и не только арбузы)))
и конинку вяленую само собой!
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Irina Kistler
Ответ Железная Леди
Не поняла, какая связь школы им. Мишина и нашего ФК.?
поздравляю, но как и вы нахожусь в крайнем удивлении, имени Буяновой ( за Тена) - было бы логично, а так интересно кто инвестор: частник или государство? Может его дети ? Были у него ученики из Казахстана? И в каком городе этот центр ? Надеюсь, что Самодуровой не придётся время на казахский язык тратить, слышала, что на руководящие должности там стало обязательным условием, если ещё нет - все к этому идет)) .
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Надира Юнусова
Ответ Iuliia Timofeyeva
я все понимаю, но каким боком Мишин к Казахстану? При этом у Казахстана имеются фигуристы, которые не последним местом были в этом спорте. Та же Турсынбаева, Денис Тен...
а Самодурова же оттуда , и родители живут там вроде
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