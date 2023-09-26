В Казахстане открылась школа фигурного катания имени Алексея Мишина

Школа фигурного катания имени Алексея Мишина открылась в Казахстане.

Школа Mishin Ice Club будет работать на арене Ice House в Уральске.

Как сообщает Федерация фигурного катания России, Мишин планирует оказывать помощь в подготовке фигуристов, поддерживая связи с тренерами и учениками школы.

«Я с большим интересом съездил в Казахстан. Отрадно видеть, что нашему отечественному опыту находится широкое применение и за пределами нашей страны.

Открытие такой школы в Казахстане – это реальный символ того, что наше фигурное катание существует и развивается вопреки санкциям и запретам», – сказал заслуженный тренер России.