Радионова о паре Косторная – Куница: «Удивилась, насколько быстро Алена выучила все элементы, потому что у них серьезный контент»

Елена Радионова считает, что Косторная может стать успешной в парном катании.

выступила в паре с Георгием Куницей на контрольных прокатах сборной.

«Ребята произвели очень хорошее впечатление. Удивилась, насколько Алена быстро выучила все элементы, потому что у них достаточно серьезный контент: там и флип, и лутц.

Понятно, что она хорошая одиночница, эти элементы с ней, но при этом она делает и подкрутки, и тройной выброс. Она прямо молодец, быстро все усвоила.

Всегда знала, что Алена – талантливая фигуристка, но чтобы так быстро поменяться – прям очень круто. Хочу пожелать ей удачи, чтобы она действительно загорелась этим делом.

Уверена, что если ей это будет нравиться, она добьется больших результатов», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?