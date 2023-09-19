Радионова о паре Косторная – Куница: «Удивилась, насколько быстро Алена выучила все элементы, потому что у них серьезный контент»

Теги сборная России пары Елена Радионова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Елена Радионова считает, что Косторная может стать успешной в парном катании.

Косторная выступила в паре с Георгием Куницей на контрольных прокатах сборной. 

«Ребята произвели очень хорошее впечатление. Удивилась, насколько Алена быстро выучила все элементы, потому что у них достаточно серьезный контент: там и флип, и лутц.

Понятно, что она хорошая одиночница, эти элементы с ней, но при этом она делает и подкрутки, и тройной выброс. Она прямо молодец, быстро все усвоила.

Всегда знала, что Алена – талантливая фигуристка, но чтобы так быстро поменяться – прям очень круто. Хочу пожелать ей удачи, чтобы она действительно загорелась этим делом.

Уверена, что если ей это будет нравиться, она добьется больших результатов», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015. 

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

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7 комментариев

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Skalka-new
Ответ Мария Тихонова
Крайне странный пример сложности контента - "там и флип, и лутц". Это явно не те элементы, которые Алёне пришлось учить.
Наверно, имеется в виду сложные для парников...
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Док Аксель
Алёне с прыжками заморачиваться не надо, а вот элементы парников : выброс, подкрутка и особенно над тодесом предстоит поработать. Они и ТШ знают об этом и безусловно по ходу сезона будут прибавлять в технике и чистоте исполнения программ. Удачи ребятам !
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Мария Тихонова
Крайне странный пример сложности контента - "там и флип, и лутц". Это явно не те элементы, которые Алёне пришлось учить.
0
0
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Mari Gams
Для начала сезона нормально выступили , Алена за такое короткое время состоялась как парница видно , что хочет добиться хороших результатов ,стараются ребята работают
Удачи Алене и Гоше , пусть все получится!
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Большой Влад
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Падал на легких прыжках и бросках. Они были худшими из всех пар. Это для шоу.
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Док Аксель
Алёне с прыжками заморачиваться не надо, а вот элементы парников : выброс, подкрутка и особенно над тодесом предстоит поработать. Они и ТШ знают об этом и безусловно по ходу сезона будут прибавлять в технике и чистоте исполнения программ. Удачи ребятам !
Им понадобится много лет. Алёне станет скучно задолго до этого.
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