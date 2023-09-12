Софья Федченко: «Утром на следующий день Горбачева сказала, что ей стыдно за свой поступок. Она поняла, что натворила, и боится реакции общественности»

Софья Федченко рассказала об отношениях с Алиной Горбачевой после ее побега.

– Первый пост в соцсетях и видео от Алины многим показались неестественными. Мол, за нее написали текст взрослые. Как было на самом деле?

– Утром на следующий день Алина сказала, что ей стыдно за свой поступок. Она поняла, что натворила, и не знает, как теперь себя вести, боится реакции общественности.

Она долго разговаривала с психологом, он посоветовал ей обратиться к людям со своими мыслями, да и вообще чаще и больше общаться хотя бы в соцсетях, чтобы перестать прятаться от ситуации и быстрее ее пережить.

Я очень благодарна ему за этот совет, потому что после видео ей стало намного легче, а через пару дней «кружочков» она пришла в себя.

– Вы не заставляли ее извиняться?

– Зачем мне это? Я не считаю, что она в чем-то виновата. Чувство вины и чувство стыда – это разные вещи.

– А что сейчас? Вам не страшно продолжать нести ответственность после этого проступка?

– Все люди ошибаются, мы с Алиной не исключение. Был очень долгий разговор, и не один. Сейчас все на своих местах.

– Поменяли ли вы подход к работе с Алиной после всего, что произошло?

– Нет, в этом нет необходимости. Она очень самостоятельна в тренировках и многое решает сама.

У нас в команде мнение спортсмена всегда учитывается, с самого юного возраста. Ставить ее и других детей в какие-то жесткие рамки я не считаю правильным, – сказала Федченко.

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