Василий Великов: «У Маринского в прошлом сезоне были проблемы со спиной. В апреле Родиона прооперировали, он долго восстанавливался»

Василий Великов рассказал о проблемах со спиной у фигуриста Родиона Маринского.

выступает в паре с Анастасией Егоровой. Ранее фигуристы представили свои программы на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«У Родиона в прошлом сезоне были проблемы со спиной. Спасибо папе спортсмена, что он отвез Родиона на консультацию в клинику Израиля. Там парня обследовали, сказали, все нормально, но боль не отступала.

Родион поехал в Москву, в Европейский медицинский центр, где выяснилось, что у него смещение в пояснице на 8 мм. В апреле после юниорского финала Гран-при России Родиона прооперировали. После операции он долго восстанавливался.

Сейчас все в порядке. Поддержки делаем, прыгаем. Единственное, к чему относимся с осторожностью – подкрутка. Этот элемент (тут нечего скрывать) получается плохо. Подкрутка изначально была технически неидеальной. И мы, и ребята знаем, что ошибку надо исправлять и стараемся это сделать.

Все эти моменты отчасти объясняют, почему программы надо еще вкатывать и вкатывать. Кстати, на контрольных прокатах в Питере в произвольной программе мы с ребятами пока не стали делать подкрут, показали его только в короткой. Да и вообще, после операции Родион приступил к работе над подкрутом через полтора месяца», – сказал тренер.