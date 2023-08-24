Алена Косторная празднует день рождения: «По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70»

Теги сборная России фото пары Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионке Европы Алене Косторной исполнилось 20 лет.

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», – пошутила фигуристка.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в женском катании, она также победительница финала Гран-при-2019/20. В прошлом сезоне Косторная объявила о переходе в парное катание, сейчас она готовится к сезону в паре с Георгием Куницей.

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7 комментариев

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Lana-shu
Косторную с днем рождения! Интересно будет посмотреть на нее в паре. Вдруг что то получится.
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Призрачный триксель
С Днём Рождения, Алёнка 🥳🥳🥳🥳🥳зажгите в сезоне
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Shveddka
Оно и видно
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Iuliia Timofeyeva
Ответ antrrap
Алена постоянно говорит о своих травмах, будто у других спортсменов их нет
все спортсмены говорят о своих травмах иак или иначе, это часть их работы. никто не говорит, что у других их нет, они все жалуются на это
+3
-2
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antrrap
Алена постоянно говорит о своих травмах, будто у других спортсменов их нет
+2
-2
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абанамат
С Днём Рождения, Алёна, пусть сбываются все твои мечты и желания!
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