Алена Косторная празднует день рождения: «По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70»

Чемпионке Европы Алене Косторной исполнилось 20 лет.

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», – пошутила фигуристка.

– чемпионка Европы 2020 года в женском катании, она также победительница финала Гран-при-2019/20. В прошлом сезоне Косторная объявила о переходе в парное катание, сейчас она готовится к сезону в паре с Георгием Куницей.