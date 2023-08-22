Трофимова о сравнениях с Косторной: «Не считаю, что чем-то похожа на Алену. Она очень индивидуальна в плане стиля катания и неповторима»

13-летняя фигуристка Кира Трофимова высказалась о сравнениях с Аленой Косторной.

В марте Трофимова стала второй на Спартакиаде молодежи России, а в августе выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России.

– Сейчас тебя многие сравнивают с Аленой Косторной. Как к этому относишься?

– Отношусь к этому положительно. Не считаю, что чем-то похожа на Алену Косторную.

Она очень индивидуальна в плане стиля катания и, можно сказать, неповторима. Она очень классная фигуристка, – ответила Трофимова.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей.

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