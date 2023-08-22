Трофимова о сравнениях с Косторной: «Не считаю, что чем-то похожа на Алену. Она очень индивидуальна в плане стиля катания и неповторима»

Теги сборная России пары женское катание Алена Косторная Кира Трофимова Фигурное катание

13-летняя фигуристка Кира Трофимова высказалась о сравнениях с Аленой Косторной.

В марте Трофимова стала второй на Спартакиаде молодежи России, а в августе выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России.

– Сейчас тебя многие сравнивают с Аленой Косторной. Как к этому относишься?

– Отношусь к этому положительно. Не считаю, что чем-то похожа на Алену Косторную.

Она очень индивидуальна в плане стиля катания и, можно сказать, неповторима. Она очень классная фигуристка, – ответила Трофимова.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей.

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9 комментариев

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Светлана Менова
Да кто, "все"? Гришин ляпнул, и пишущая братия подхватила.
+12
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S Olga
Кира хорошая девочка. А Алёна, реально, неповторима .
+9
-1
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Елена Спирина
Каждая фигуристка индивидуальна. Пусть у Киры будет свой стиль катания, а мы порадуемся молодому дарованию
+6
0
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Юра Плисецкий
Какие глупые вопросы задают девочке.
А Кира молодец, яркая фигуристка. Ждём на соревнованиях.
+5
-1
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Tytti
Каждый спортсмен индивидуален
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B.Jones
Ответ Юра Плисецкий
Какие глупые вопросы задают девочке. А Кира молодец, яркая фигуристка. Ждём на соревнованиях.
Не глупые. Многие болельщики Алёны давно приметили Киру. Она конечно другая, но смысл тот же.
+2
0
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Мила Расковалова
У Киры выработается своя неповторимая манера катания
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Юра Плисецкий
Ответ B.Jones
Не глупые. Многие болельщики Алёны давно приметили Киру. Она конечно другая, но смысл тот же.
Теперь Кира точно будет шарахаться от тем Ангелов и Вампиров.
+1
0
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Алексей Токарев
У Киры произвольная программа, под ту же музыку под которую был показательный у Косторной. Плющенко явно хочет из неё вторую Косторную сделать.
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