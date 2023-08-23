Ходыкин о работе тренером на сборах: «Расписание построено так, что я успеваю здесь отработать, потом поехать на тренировку, потренироваться и вернуться»

Ходыкин рассказал, как совмещает работу тренером с собственными тренировками.

выполняет функцию специалиста по работе с «удочкой» на сборах ассоциации фигуристов I.S.A.

– Вы сейчас на сборах в качестве тренера. Как проходят тренировки с Таисией (Собининой) в таком плотном графике?

– У нас все согласовано и с ассоциацией, и с моим тренером. Расписание построено так, что я успеваю здесь отработать, потом поехать на тренировку, потренироваться и вернуться.

– Насколько комфортно чувствуете себя в качестве тренера?

– Достаточно комфортно, уже давно работаю в этой области, несколько лет. Именно с ассоциацией I.S.A – с зимы.

– Насколько тяжело с «удочкой» работать?

– Уже не придаешь значения, что это сложно. Есть свои тонкости и нюансы, осваиваю их еще, – сказал Ходыкин.

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