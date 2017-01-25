Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве пары покажут короткие программы.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Пары

Короткая программа

Начало – в 20.45 по московскому времени (25 января)

Трансляции – на Матч! Арена, с 22.20 – Матч ТВ

3-я разминка



10. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

4-я разминка

11. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

13. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

14. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)

5-я разминка

15. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

16. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

18. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве