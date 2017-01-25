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    Чемпионат Европы. Пары. Савченко и Массо, Столбова и Климов, Тарасова и Морозов выйдут на лед с короткими программами

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    Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве пары покажут короткие программы.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Пары

    Короткая программа

    Начало – в 20.45 по московскому времени (25 января)

    Трансляции – на Матч! Арена, с 22.20 – Матч ТВ

    3-я разминка

    10. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

    4-я разминка

    11. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
    12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
    13. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
    14. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)

    5-я разминка

    15. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    16. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    18. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве

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