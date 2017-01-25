Чемпионат Европы. Пары. Савченко и Массо, Столбова и Климов, Тарасова и Морозов выйдут на лед с короткими программами
Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве пары покажут короткие программы.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Пары
Короткая программа
Начало – в 20.45 по московскому времени (25 января)
Трансляции – на Матч! Арена, с 22.20 – Матч ТВ
3-я разминка
10. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
4-я разминка
11. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
13. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
14. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)
5-я разминка
15. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
16. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
18. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
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