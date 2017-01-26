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    Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Савченко и Массо покажут произвольные программы

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    Сегодня в чешской Остраве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары покажут произвольные программы. После первой части соревнований лидируют россияне Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 21.00 по московскому времени, трансляции – на ТК «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport.

    Старт-лист

    2-я разминка

    6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)...
    8. Татьяна Данилова – Николай Каменчук (Беларусь)

    3-я разминка

    9. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)
    10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    11. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
    12. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

    4-я разминка

    13. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
    14. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    15. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    16. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

    Положение после короткой программы

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 80,82
    2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 74,18
    3. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 73,76
    4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,70
    5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,38
    6. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 66,53
    7. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 65,90
    8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 63,97
    9. Мириам Циглер – Зеверин Кифер (Австрия) – 57,14
    10. Татьяна Данилова – Николай Каменчук (Беларусь) – 53,27

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