Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Савченко и Массо покажут произвольные программы
Сегодня в чешской Остраве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары покажут произвольные программы. После первой части соревнований лидируют россияне Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Пары
Произвольная программа
Начало – 21.00 по московскому времени, трансляции – на ТК «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport.
Старт-лист
2-я разминка
6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)...
8. Татьяна Данилова – Николай Каменчук (Беларусь)
3-я разминка
9. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
11. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
12. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
4-я разминка
13. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
14. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
15. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
16. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 80,82
2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 74,18
3. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 73,76
4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,70
5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,38
6. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 66,53
7. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 65,90
8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 63,97
9. Мириам Циглер – Зеверин Кифер (Австрия) – 57,14
10. Татьяна Данилова – Николай Каменчук (Беларусь) – 53,27
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