Сегодня в чешской Остраве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары покажут произвольные программы. После первой части соревнований лидируют россияне Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Пары

Произвольная программа

Начало – 21.00 по московскому времени, трансляции – на ТК «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport.

Старт-лист

2-я разминка

6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)...

8. Татьяна Данилова – Николай Каменчук (Беларусь)

3-я разминка

9. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)

10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

11. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

12. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

4-я разминка

13. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

14. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

15. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

16. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 80,82

2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 74,18

3. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 73,76

4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,70

5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,38

6. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 66,53

7. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 65,90

8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 63,97

9. Мириам Циглер – Зеверин Кифер (Австрия) – 57,14

10. Татьяна Данилова – Николай Каменчук (Беларусь) – 53,27